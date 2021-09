Se busca un guardián para el arco azul

No todos los goles son responsabilidad de los arqueros, pero en Millonarios, nadie sabe quién debe ser el titular entre Cristian Vargas y Juan Moreno. Las alarmas en el arco del embajador están encendidas. El equipo tiene una de las vallas más vencidas, así fue el semestre anterior, y una nómina corta.

Las cuentas del arco azul están así: De once fechas disputadas en el campeonato colombiano, Cristian Vargas ha tapado en seis juegos y Juan Moreno en cinco. En la quinta fecha, en el empate a dos goles con Cali en el Pascual Guerrero, Vargas salió lesionado, entró Moreno y cada uno se llevó su gol ese 14 de agosto. Entre los dos han encajado catorce anotaciones de sus rivales. A Cristian Vargas le han hecho nueve goles. A Moreno cinco. A esta altura del torneo, ni los hinchas, ni los críticos, ni los dirigentes y, al parecer ni el propio Alberto Gamero, saben cuál es el arquero titular para pensar en el título.

De los ocho equipos por ahora clasificados a las finales del segundo torneo de 2021, salvo Atlético Bucaramanga, que tiene 19 goles en contra, Millonarios tiene la valla más vencida. Sumados los veinte equipos que juegan la liga, solo los citados leopardos y los dos coleros, Caldas con 19 goles en contra y Huila con 17, lo superan. Jaguares también está por encima con 15 goles en contra. En resumen, el equipo albiazul es segundo en el torneo, pero tiene la quinta defensa con mayor número de goles en contra. Las responsabilidades son de todos, pero este escrito es para evaluar a los arqueros.

Después de perder la final con Tolima, con ánimo de revancha Millonarios inició el torneo con victoria sobre Pasto 3 a 1 con el mismo arquero titular: Cristian Vargas. Repitió en el triunfo 2 a 1 sobre Quindío. Dos goles encajados en dos fechas. A la tercera entró Juan Moreno y fue victoria 2-0 sobre Caldas. Primer partido con el arco en cero. El 7 de agosto volvió Vargas como cancerbero y se perdió el clásico por la mínima diferencia. A la semana siguiente, cuando Millonarios se llevaba la victoria en el Estadio Deportivo Cali, se lesionó Vargas, entró Moreno y seis minutos después empataron los verdes.

El 21 de agosto, en el juego contra Medellín, estuvo Juan Moreno y fue triunfo holgado por 2 a 0. Repitió frente a Pereira y fue derrota del equipo capitalino por la mínima diferencia. Frente a Bucaramanga se ganó como visitante 4 -3, pero los tres goles del equipo canario terminaron por enviar a Juan Moreno de nuevo a la banca. El 18 de septiembre fue victoria contra el Atlético Huila por 3 a 1 con Cristian Vargas de nuevo en la portería. Este 25 de septiembre repitió contra Jaguares y Vargas encajó cuatro goles en medio de un aguacero de críticas en contra de la defensa albiazul.

De alguna manera, gravita en el entorno de la afición bogotana el interrogante sobre la reciente contratación de un tercer arquero, Esteban Ruiz. Por algo será que, en vez de un lateral zurdo que se requiere con urgencia, o de un central, o de cualquier otro jugador de campo, el elegido fue un arquero. Sin duda que el talón de Aquiles de Millonarios en el primer semestre, el factor que al final le pasó cuenta de cobro al equipo de Alberto Gamero fue su nómina corta. Perdió titulares esenciales y los sustitutos no dieron la talla. Ahora tiene el mismo problema y, en medio de la escasez, llegó otro guardameta.

Para ratificar que no es un problema nuevo, las cuentas del subtítulo del primer semestre de 2021 atraviesan por el mismo recuerdo de goles encajados por Cristian Vargas y Juan Moreno, sin que ninguno de los dos terminara de afianzarse como el cancerbero. No todos los goles son responsabilidad de los guardametas, pero los números si quedan en sus registros. En las 19 fechas del torneo de todos contra todos, once tuvieron como arquero titular a Juan Moreno y siete a Cristian Vargas. En las finales, los seis juegos dobles ante América, Junior y Tolima los disputó Millonarios con el portero pereirano Vargas.

En el torneo del todos contra todos, Millonarios y Equidad quedaron con las vallas más vencidas entre los clasificados a las finales. Ambos registraron 18 anotaciones en contra. Incluso entre los eliminados se dieron estadísticas más favorables para sus porterías. Las dos primeras fechas Millonarios ganó por la misma diferencia ante Envigado y Boyacá y los arqueros sacaron el arco en cero. A partir de la tercera fecha se quedó con la plaza Juan Moreno y se sostuvo hasta la novena fecha. Le hicieron nueve goles en siete juegos. El 1 de marzo volvió Cristian Vargas y en tres fechas recibió dos goles.

En la fecha número 13, volvió como guardameta titular Juan Moreno y se mantuvo cuatro partidos, durante los cuales encajó cinco goles. En la fecha 18, a dos de concluir el torneo, recobró la titular Vargas, y recibió dos goles en contra, uno por juego. En la fase final, Cristian Vargas se quedó con el puesto hasta la final con Deportes Tolima. Recibió un gol de América en Cali, tres del Junior en Barranquilla, y Tolima le anotó tres veces en dos finales. Siete goles en seis juegos. El saldo fue el subcampeonato con una nómina corta que perdió a sus centrales para la final y también el título en Bogotá.

El recordado estratega Gabriel Ochoa Uribe solía decir que un buen equipo empieza por un excelente arquero. Sus victorias lo demostraron con guardametas de la categoría de Julio César Falcioni en América u Otoniel Quintana en Millonarios. La lista de arqueros recordados en el equipo bogotano es larga. Desde Amadeo Carrizo o Senén Mosquera hasta Walter Burgues, Carlos Vivalda, Nicolás Vikonis o el venezolano Wilker Fariñez. En la actualidad, a nueve puntos de clasificar de 24 posibles, hay optimismo de llegar a las finales del torneo, pero crece la preocupación por el guardián del arco azul.