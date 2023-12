Stiven Mendoza, a Millonarios: ¿imposible? Las razones que dificultan su fichaje

Stiven Mendoza viene de jugar con Santos, club con el que bajó a la segunda de Brasil. Foto: Santos

Javier Milei, posesionado hace menos de una semana como presidente de Argentina, dejó como meme una frase que se ha viralizado en los últimos días a través de las redes sociales. En plena posesión, el mandatario, al referirse a sus reformas y su plan de gobierno durante los próximos cuatro años, advirtió a su pueblo de la dureza de los próximos años: “¡No hay plata!”, profirió el argentino.

Ese sería un buen resumen para explicar las razones que dificultan el fichaje de Stiven Mendoza en Millonarios. ¡No hay plata! Al menos para traer al delantero del Santos de Brasil, cuyas pretenciones económicas parecen muy altas para el embajador.

🚨 @lucas_musetti, el periodista mejor informado con #Santos, confirma el interés y la negociación de #Millonarios por Stiven Mendoza (31) 🔵⚪️



👀 Están alejados en los números, pero en las próximas 48 horas se reunirán para trabajar en el fichaje https://t.co/sySe3eiil3 — Pipe Sierra (@PSierraR) December 15, 2023

Stiven Mendoza: ¿un fichaje imposible para Millonarios?

En las últimas horas, los fichajes de Millonarios han acrecentado la ansiedad de sus hinchas. Con la Copa Libertadores como principal objetivo para 2024, los aficionados albiazules quieren conocer cuáles serán los jugadores con los que pelearán por la Gloria Eterna.

Ya se sabe que el primer fichaje del equipo de Alberto Gamero será Diego Novoa. Un arquero que llega para reemplazar a Juanito Moreno, pero que no despierta emoción en los hinchas y sí muchas críticas.

En teoría, Millonarios estaba buscando a Danovis Banguero para reforzar el lateral derecho. Sin embargo, el elegido sería Delvin Alfonso, defensor de Boyacá Chicó.

En ataque, la otra posición que también quiere reforzar el azul capitalino, Millonarios también ha barajado varios nombres. Primero se habló de Pablo Sabbag y luego de Facundo Suárez, goleador argentino que acaba de salir del América. Sin embargo, el nombre que más ilusiona a los hinchas azules es Stiven Mendoza, nueve de jerarquía que llegaría desde el Santos de Brasil.

La negociación es difícil, pues aunque ya se reconoció que las conversaciones están andando, luego de que un intermediario acercó el nombre del futbolista al equipo embajador, las pretenciones económicas de Mendoza hacen imposible su llegada a Bogotá.

La información la dio el periodista Guillermo Arango, quien aseguró que el fichaje no se dará si las diferencias económicas no se resuelven. Algo que dependería del jugador, pues Millonarios no tiene como hacer el gasto que conllevaría esta contratación.

"Se menciona el nombre de Stiven Mendoza los valores son muy altos y está por ahora lejos de #Millonarios, lo acercó un intermediario".@guilloarango X @EnLaJugadaRCN pic.twitter.com/F05TgBZ4ig — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) December 16, 2023

En el futuro esta situación podría cambiar, pues las negociaciones entre las dos partes siguen adelante. Sin embargo, como ha sucedido en los otros movimientos de Milllonarios, lo más probable es que su dirigencia busque un futbolista que, económicamente, se adapte más a su presupuesto.

