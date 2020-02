Millos y Santa Fe volvieron a ganar

Redacción deportes

Pasto, Nacional y América lideran la Liga colombiana de fútbol profesional. Desde finales de septiembre los dos equipos tradicionales de Bogotá no celebraban en la misma jornada. El viernes, partidazo entre rojos en El Campín.

Desde finales de septiembre del año pasado Millonarios y Santa Fe no ganaban en la misma jornada de la liga colombiana de fútbol profesional, como lo hicieron este fin de semana. Los azules superaron 2-1 a Boyacá Chicó, mientras que los rojos vencieron como visitantes a Patriotas, 2 a 0.

Claro que los dos conjuntos más tradicionales de Bogotá no celebraban en la misma fecha más por los malos resultados del equipo embajador que por la ausencia de triunfos de los cardenales.

Millonarios llevaba 11 fechas sin sumar de a tres puntos en la Liga. Su última victoria había sido por la decimotercera jornada del torneo pasado, cuando derrotó 2-1 a Alianza Petrolera, en El Campín. Vinieron después siete juegos sin ganar, que ocasionaron la salida del técnico Jorge Luis Pinto, además de los primeros cuatro de este campeonato, ya bajo el mando de Alberto Gamero.

A pesar de la victoria, el equipo no convence a la afición. Tiene muchos problemas para generar fútbol y desequilibrar en el área rival. Además, sigue evidenciando muchas falencias defensivas.

El sábado logró el triunfo gracias a las anotaciones de Ayron del Valle y Cristian Arango, mientras que para los boyacenses descontó Nelinho Tapia, en tiempo de adición. El resultado, sin embargo, les puede servir a los embajadores para trabajar con mayor tranquilidad durante un par de semanas y quitarse la presión de no ganar ante su afición.

“Llegamos menos, generamos menos que en otros partidos, pero fuimos efectivos. El grupo se acopló más. ¿Qué no me gustó? El gol que nos hicieron, una nueva desconcentración”, admitió el técnico Gamero, quien por Liga deberá comenzar a preparar el clásico ante Santa Fe dentro de 15 días, pues el duelo del próximo fin de semana ante el Cali quedó aplazado para el 18 de marzo debido a que viajará a La Paz para enfrentar este jueves 20 de febrero al Always Ready boliviano, por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. En Bogotá los azules ganaron 2-0.

Santa Fe, en cambio, sigue en franca mejoría. Con goles de Diego Valdés y Kelvin Osorio le ganó en Tunja a Patriotas y logró su segundo triunfo en línea, pues venía de superar a Júnior, en El Campín.

El equipo que dirige Hárold Rivera volvió a tener en Fabián Sambueza a su timonel a la ofensiva y a Andrés Pérez como el organizador de la defensa. El cuadro cardenal trabajó el partido y merecidamente se trajo los tres puntos. El próximo viernes, desde las 8:00 p.m., recibirá al América, que venció 2-0 a Medellín y sigue en buena racha tras haber logrado la estrella 14 el semestre pasado. Será un duelo para que se llene el estadio capitalino.

El Deportivo Pasto de Diego Corredor conservó el liderato del torneo gracias a su empate sin goles en Cúcuta. Tiene los mismos puntos de Nacional y América, pero un partido pendiente, ante Tolima, aplazado desde la segunda fecha.

El conjunto nariñense buscó siempre el arco rival y aunque creó oportunidades, no fue claro a la hora de definir. El equipo motilón, en cambio, demostró por qué está en la parte baja de la tabla, aunque al menos no cayó ante su afición.

En otro partido destacado de la quinta fecha, Atlético Nacional empató como local 2-2 ante el Deportivo Cali. Nuevamente el equipo de Juan Carlos Osorio demostró su poder a la ofensiva, pero fue vulnerado cuando el verde vallecaucano se atrevió a atacarlo.

En un muy buen juego, de ida y vuelta, Júnior y Once Caldas empataron sin goles en el estadio Metropolitano. No faltaron opciones de gol, que dejaron como figuras a los arqueros Sebastián Viera y Gerardo Ortiz.

Envigado protagonizó la goleada de la jornada al vencer 4-0 al colero Atlético Bucaramanga, cuyo entrenador, José Manuel Rodríguez, ya está tambaleando.

La jornada se cierra este lunes con el duelo entre Deportivo Pereira y Jaguares, desde las 7:40 p.m..