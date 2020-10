Tras la polémica por la asistencia de Wilson Ruiz y sus dos hijos al partido de la selección de Colombia en Barranquilla el pasado viernes, el funcionario comunicó que dejará ese cargo.

Este miércoles, se conoció que el recién posesionado ministro de Justicia, Wilson Ruiz, renunciará a su cargo en la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tras el escándalo que se levantó por su asistencia al partido de la selección nacional con Venezuela el pasado viernes.

“No tengo ningún inconveniente en apartarme de la Comisión Disciplinaria de la Federación. El país me conoce y he sido muy imparcial a la hora de dictar fallos. Me retiro para evitar inconvenientes desde el punto de vista ético, pero no hay lugar a inhabilidad”, dijo Ruiz en los micrófonos de Blu Radio.

A lo que se refiere puntualmente el ministro de Justicia es al pedido que le hizo su par, el jefe de la cartera de Deportes, sobre declararse impedido en el caso de la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018, más cuando desde el Ministerio de Deportes está insistiéndole al tribunal disciplinario asumir la investigación. En últimas, Ruiz terminó por apartarse del todo de la Federación.

En la conversación en Blu Radio, el ministro explicó de nuevo las razones por las que asistió al partido en el que Colombia ganó 3-0 y pidió disculpas a la ciudadanía en general que lo criticó por supuestamente aprovechar su posición en el Gobierno.

“Si algún colombiano se sintió ofendido por haber asistido al partido, ofrezco disculpas si lo interpretaron como un privilegio”, dijo al mismo medio, recordando que, como miembro de la Comisión, la Conmebol lo llamó para darle acreditaciones para asistir al partido y que no vio ningún problema en asistir, cuando, coincidencialmente, se encontraba en Barranquilla para reunirse con personas del mundo judicial, como una tarea para arrancar en el Ministerio.