Murió Tatiana García, la esposa de Luis Delgado

Redacción deportes

Luego de una lucha de seis años contra un cancer de seno, la esposa del arquero colombiano Luis Delgado falleció en la madrugada de este sábado. Tatiana García se hizo famosa en 2012, año en el que Millonarios obtuvo el título en el segundo semestre del año y en ese entonces su esposo fue figura en el arco del equipo albiazul. En ese entonces, Delgado decidió raparse la cabeza para mostrarle su apoyo a su esposa y a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad.

Tatiana tuvo altibajos, momentos en los que parecía que todo estaba superado, sin embargo, después de tanto tiempo, su cuerpo no soportó más. El arquero santandereano, que no está atajando en ningún equipo actualmente, escribió estas palabras después del título de Millonarios:

“Atajé el tiro, decía, me paré, caminé detrás del arco, apreté los puños y celebré con gritos y alguien me abrazó muy fuerte. Estaba feliz, se lo juró. Y mi primer pensamiento fue para Tatiana, mi esposa; y para Franco y Matías, mis hijos. Mi familia es el verdadero motor de mi vida. Les cuento que sólo después de la celebración en el campo de El Campín con mis compañeros, de la entrega del trofeo de campeón, de dar la vuelta olímpica alentado por los seguidores, pude abrazarlos. Fue cuando entramos al camerino. Lo primero que hice fue buscarlos. Ya había llorado un poco cuando algunos periodistas me preguntaron a quién le dedicaba el título. La dedicatoria del título y de mi actuación en esa final con el Medellín tiene nombre propio: Tatiana. Nunca lo he dudado. Quería darle a ella una alegría, pues ha sido mi gran apoyo. Créanme que no ha sido fácil dejarla sola por mi trabajo, pero de esta forma, recordándola y hablando de ella en este escrito, por ejemplo, le quiero demostrar el amor que le tengo”, aseguró el portero.

Fuerza Luis, fuerza a su familia y seres queridos.