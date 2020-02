Nacional se quedó con el clásico paisa

Redacción deportes

Atlético Nacional ganó el primer clásico paisa de 2020, el de la sexta fecha de la liga colombiana de fútbol profesional. Lo hizo porque fue más efectivo que el Medellín, en un duelo muy disputado, con muchas opciones de gol y emociones de lado y lado.

En el resultado, 3-1, fue clave la actuación de Aldaír Quintana, el arquero verdolaga, quien realizó tres atajadas que pudieron cambiar el destino del partido. La primera en un mano a mano ante Leo Castro, cuando el duelo apenas comenzaba. La segunda contra Federico Laurito, cuando los verdes ya ganaban 1-0. Y la tercera ante el mismo delantero argentino del poderoso, antes del entretiempo.

También fue fundamental el aporte de Jefferson Duque, quien selló con sus goles la victoria que comenzó a gestar el defensa Diego Braghieri, a los 22 minutos, cuando aprovechó un rebote en el área y abrió el marcador.

Antes, el árbitro Andrés Rojas, con ayuda del VAR, le había anulado una acción de gol a Vladimir Hernández y no había sancionado un aparente penalti sobre el mismo jugador. Además de ayudar a tomar dos decisiones acertadas, el video asistente funcionó rápidamente, como debe ser.

Lea También: Daniel Muñoz, el hincha que se convirtió en capitán de Atlético Nacional

Duque, al minuto 46, puso el 2-0 con un remate fuerte desde el borde del área chica, que dejó sin opciones al cuidapalos rojo, Andrés Mosquera. Y a los 56 anotó el tercero al aprovechar un pase de Yerson Candelo, ya en el complemento.

Medellín, que utilizó a varios suplentes pues esta semana se juega como visitante ante Atlético Tucumán de Argentina el paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, reaccionó levemente y descontó gracias a un penalti que le cometió el arquero Quintana a Leo Castro y que Javier Reina transformó en gol.

Pero Nacional volvió a asumir el control del juego y manejó el ritmo para quedarse con los tres puntos y llegar a 13 en la tabla, los mismos que Pasto, al que supera por mayor cantidad de goles anotados, aunque con un partido jugado más. El poderoso, dirigido por el paraguayo Aldo Bobadilla, se quedó con siete unidades.

La jornada comenzó el viernes con el triunfo 1-0 de Deportivo Pasto sobre Envigado y la victoria 2-0 de Santa Fe ante América. En el primer duelo del sábado Deportivo Pereira le ganó como visitante 1-0 al Boyacá Chicó.

Este domingo se juegan los duelos Tolima vs. Júnior, que se suspendió a los 30 minutos del primer tiempo (0-0) la noche del sábado debido a una tormenta eléctrica, Equidad vs. Cúcuta, Bucaramanga vs. Águilas y Once Caldas vs. Patriotas. El juego Cali-Millonarios se aplazó para el 18 de marzo, debido a los compromisos de ambos equipos en la Copa Sudamericana. El lunes, desde las 8:00 p.m., se enfrentan Jaguares y Alianza Petrolera.