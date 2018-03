Nacional venció al Huila y se afianza como líder de la Liga Águila

Redacción deportes

Atlético Nacional, de la mano del argentino Jorge Almirón, está a dos triunfos de lograr la clasificación a las finales de la Liga Águila. Aunque le haya costado arrancar, el modelo 2018 de este equipo ya ha engranado y muestra de eso es que está liderando con comodidad la Liga Águila. Este miércoles derrotó 1-0 al Atlético Huila, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, con gol de Dayro Moreno, y llegó a 24 puntos.

Huila jugó un buen partido, no le hizo para nada fáciles las cosas al cuadro local, sin embargo, la jerarquía se notó y el goleador Moreno fue el que hizo que el resultado no fuera diferente a un triunfo. Ahora, el equipo paisa se prepara para visitar al Boyacá Chicó, en la jornada 12, que se disputará el fin de semana.

Otro de los partidos de la jornada fue entre Equidad y Júnior, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. El equipo costeño consiguió un valioso empate 0-0 que le da para seguir como segundo en la tabla de posiciones, con 20 unidades. Equidad es 11 con 13 puntos.

América de Cali, a pesar de ya no tener el en banquillo técnico al uruguayo Jorge “Polilla” Da Silva, perdió 1-0 en condición de local ante el Envigado y siguió hundido en una crisis deportiva que parece seguir profundizándose. Wilfrido de la Rosa fue el autor del único gol del juego que terminó con bochornoso trato por parte de los hinchas hacia los jugadores americanos. Se espera que en las próximas horas se confirme quién será el nuevo técnico del cuadro escarlata. Los candidatos son Jaime De la Pava y Fernando “Pecoso” Castro.

Finalmente, otro partido de la jornada fue entre Leones y Rionegro Águilas. El compromiso se disputó en el estadio Ditaires de Itaguí y terminó 1-1. Los goles fueron anotados por Antony Otero, para Leones, y Edwin Orozco, para Águilas.

Este jueves se disputarán los últimos cuatro partidos de la fecha: Patriotas vs. Chicó (3:15 p.m., por Win), Once Caldas vs. Millonarios (5:00 p.m., por RCN), Jaguares vs. Bucaramanga (5:30 p.m., por Win) y Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto (7:30 p.m., por Win).

Resultados de la fecha:

Tolima 0- 1 Cali

Santa Fe 1-0 Medellín

Leones 1-1 Rionegro Águilas

América 0-1 Envigado

Equidad 0-0 Júnior

Nacional 1-0 Huila