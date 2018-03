Nacional venció al Pasto en el Atanasio

Redacción deportes

Hay equipos que apuestan a la posesión, otros a defenderse y contragolpear, otros a controlar cada centímetro de la cancha. Todos intentan hacerlo para ganar, pero son pocos los que lo logran. Atlético Nacional es uno de ellos, se diría que gana porque gana, porque es un equipo ganador, porque eso es lo que hace. No siempre queda claro el cómo ni el por qué, pero gana y eso lo ha convertido en la escuadra más veces campeona del país.

Este sábado jugaba frente al Deportivo Pasto por la novena fecha de la Liga Águila, equipo que parece su opuesto. Los jugadores del equipo nariñense, lejos de ser figuras de renombre como Aldo Leao Ramírez, Helibelton Palacios o Daniel Bocanegra: son más bien jugadores rápidos, de fondo, trabajadores, de esos que deben seguir un plan meticuloso, que nunca dejan de socorrer a un compañero, que no confían en la divina inspiración o en el talento innato. Pero todo ese trabajo se vio opacado esta noche en el estadio Atanasio Girardot. Los errores defensivos, los pestañeos, las malas decisiones a la hora de salir de atrás hicieron que los dirigidos por Flabio Torres cayeran por 2-0.

El cuadro antioqueño no empezó como suele hacerlo. Al contrario, se vio limitado por un Deportivo Pasto que tenía el control del balón. Atlético Nacional haciendo como que no hace nada aprovechó un error en la salida de Giovanny Martínez. Aldo Leao Ramírez recuperó el balón, habilitó a Gustavo Torres, quien definió a la salida del arquero Ernesto Hernández, quien estuvo cerca de parar el esférico, pero al final terminó entrando como si no quisiera, como si fuera obligado. Iban 13 minutos y los locales ya habían cumplido ante su hinchada, habían anotado. Ganaban 1-0.

Parecía injusto, inexplicable. En la cancha del Atanasio Girardot, el Pasto manejaba el juego desde su arco hasta los tres cuartos contrarios. Desde ahí todas las ideas pasaron por los pies de Edinson Toloza y Luis Carlos Arias. Así lograron complicar a los locales. La respuesta tras la anotación fue un cabezazo de Dawhling Leudo, seguido por un remate de Toloza que desvió Fernando Monetti. Ambos al palo. Aunque los nariñenses intentaban por todos los medios igualar el encuentro. Nuevamente apareció el pie derecho de Aldo Leao Ramírez. Remate de media distancia y volada de Hernández que ahogó el segundo de los antioqueños. Los visitantes respondieron con jugadas de Jairo Molina que no fueron bien definidas.

En la segunda mitad las cosas no cambiaron mucho, aunque al comienzo parecía que sí. De pronto Nacional fue una tromba. Gustavo Torres se juntó con Jeison Lucumí y Andrés Rentería, Aldo Leao mostró su manejo de balón y así arrinconaron al Pasto. Generaron dos opciones en dos minutos. Rentería ganó de velocidad, no supo definir a la salida de Hernández, que terminó atajando. Después se gestó la jugada más vistosa del encuentro pase de taco de Aldo y remate de media volea de Rentería. El balón se fue cerca de la portería.

Con el tiempo, la visita tomó el control del balón nuevamente, pero no fue profundo. Aunque el ingreso de Michael Ortega le dio ideas, no generaron opciones sobre la portería de Monetti. Cuando todo parecía sentenciado nuevamente apareció la magia pasajera de los antioqueños, centro a Aldo, quien de primera, remató y selló el marcador. Después del gol Nacional no tuvo más inconvenientes. Dominó a placer y terminó celebrando su cuarta victoria consecutiva en la Liga para ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones con 19 unidades.