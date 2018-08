Nacional venció a América en el Pascual

Redacción deportes

Un error, dos miradas. Un saque de meta del arquero de América de Cali, Neto Volpi, que pegó en la humanidad del mediocampista Alejandro Bernal, que estaba más concentrado en la portería contraria, que en el balón. El esférico quedó rebotando en una zona en la que no había nadie, solo, sin compañía. Rápidamente, el delantero de Atlético Nacional Dayro Moreno aprovechó el error. Ingresó a la portería, remató cruzado y marcó el primer tanto del encuentro. Solo habían transcurrido siete minutos y el partido se le abrió totalmente al cuadro antioqueño, que en los primeros minutos sufría la presión alta del conjunto escarlata. Después contó con minutos de control absoluto.

Se acercó en tres ocasiones, marcó el segundo y le puso el camino cuesta arriba a América de Cali. Al minuto 19, nuevamente un despiste. Tiro de esquina, pase a Helibelton Palacios, el lateral derecho metió el centro y el defensor de Nacional, Alexis Henríquez, cabeceó sin marca alguna y aumentó el marcador. Un 2-0 que selló el marcador. Fue un obstáculo que los locales no lograron superar aunque mostraron intensidad, voluntad, ganas, empeño. Pero no siempre se gana de corazón, en el fútbol se necesita de trabajo táctico, de grupo, de creación y saber aprovechar las oportunidades. Los escarlatas no lo hicieron.

Después del minuto 25 lograron despertarse de los dos goles. Se levantaron de la lona, empezaron a complicar a Nacional, que tenía un encuentro tranquilo, que no sufría defensivamente. Christian Vargas era un espectador de lujo, veía el encuentro desde su portería, sin dificultades. Sin embargo, apareció la voluntad, la enjundia. Christian Dajome, Fernando Aristiguieta se acercaron constantemente al área verde. Con un poco de complicidad de Nacional, que levantó el pie del acelerador. Se metió atrás y esperó los constantes ataques americanos, que animaron el encuentro, pero nunca encontraron la red.

Fue un empuje que duró largo tiempo. Pero las ganas no alcanzaron. Nacional, de vez en cuando, salía por zona derecha. Aprovechando la banda de Pablo Armero, al que constantemente complicaron. Los verdes cuando apretaban el acelerador complicaban la zona defensiva de América. Y en los últimos minutos se sacudieron de las ganas rojas, empezaron a dominar, a tocar el balón. Dejaron el conformismo y comenzaron a sellar un encuentro el cual definieron en 14 minutos con los goles de Dayro Moreno y Alexis Henríquez.

Para América fue un golpe duro. El equipo sigue sin demostrar un trabajo táctico, genera opciones pero no concreta. La falta de gol lo tiene en una posición incómoda en la Liga Águila con tan solo cinco puntos, producto de una victoria y dos empates. Perdió los dos encuentros restantes. Solo un gol en cinco juegos. Un presente pálido y triste el que vive el conjunto rojo. Por su parte, Nacional volvió al triunfo. Dejó la empatitis y sumó tres unidades que lo encamina en la liga.