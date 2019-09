Nacional volvió a golear a Medellín en el clásico paisa

Redacción deportes

El problema no era de técnico. Independiente Medellín volvió a caer contra Atlético Nacional y volvió a hacerlo por goleada. Este domingo, por la décima fecha de la Liga Águila II, el conjunto verdolaga goleó 4-0 al DIM, en un partido que terminó con un grito de "ole" que cayó desde las tribunas de un estadio Atanasio Girardot que se llenó para ver lo que fue baile.

Las dos primeras oportunidades fueron para los rojos. El argentino Germán Ezequiel Cano y Brayan Castrillón desperdiciaron dos jugadas en las que era más fácil errar que acertar. Y como en el fútbol es vieja verdad de que hay que hacer los goles antes de que sea el rival el que aproveche y cobre, así le ocurrió al poderoso.

Jarlan Barrera, al minuto 19, tiró un centro pero Didier Moreno lo metió en su propia portería para el primero de los verdes. Luego, al 32', Hernán Barcos saltó y solitario de cabeza puso el 2-0 y daba una muestra de lo que se venía. Una avalancha de fútbol creativo, de pases con ideas y profundidad y de buen trato de la pelota encontró un final feliz en el último minuto del primer tiempo. El uruguayo Pablo Cepellini marcó el tercero.

El rojo de Antioquia intentó reponerse al inicio de la segunda mitad, pero no tuvo el fútbol para aprovechar su hombre más letal. El argentino Cano no tuvo quién le diera juego y lo pusiera en posición de gol. Al minuto 84, Vladimir Hernández anotó el cuarto tanto en un estadio que empezó a dejar parches en el lado rojo. Ya en el 89 Cano tuvo la oportunidad de descontar, vía penal, por una imprudencia de Daniel Bocanegra, quien pegó de atrás, y por lo menos, los ahora dirigidos por el paraguayo Aldo Bobadilla no se fueron en cero.

Así va la Liga Águila:

