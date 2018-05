Nacional vs. Cali y Medellín vs. Júnior, los clásicos de los cuartos de final

Redacción deportes

Este domingo se definieron los ocho clasificados para los cuartos de final de la Liga Águila. Atlético Nacional cabalgó a placer y terminó en lo más alto de la clasificación con 41 puntos. Fue el único equipo que superó la marca de las 40 unidades. Dominó tanto con el primer equipo como con el segundo y se perfila como un firme candidato para quedarse con el título del primer semestre. También aparecen Independiente Medellín, Deportes Tolima y Atlético Huila, entre los cuatro primeros. Estas serán las escuadras cabezas de serie de la primera serie de las finales.

Atrás aparecen equipos fuertes, de jerarquía, que le pueden complicar el andar a cualquiera de los primeros cuatro: Júnior Club, Deportivo Cali, Patriotas y Once Caldas. El equipo de Tunja puede verse como la cenicienta de los clasificados. Sin embargo, como local logró 20 de 27 puntos posibles. Solo perdió un encuentro, que fue ante el Deportivo Cali. Aunque el Once Caldas cayó estrepitosamente frente a Alianza Petrolera en la última fecha, fue uno de los tres equipos que se mantuvo entre los ocho a lo largo de todo el campeonato.

Cuartos de final

Llave A: Nacional vs. Cali

Llave D: Huila vs. Patriotas

Llave B: Medellín vs. Junior

Llave C: Tolima vs. Once Caldas

Nacional vs Cali y Medellín vs Júnior son las llaves más llamativas de los cuartos de final de la Liga Águila. Son clásicos del fútbol colombiano de siempre. Los equipos antioqueños y/o los rivales a los que enfrentan, no se encontrarían sino hasta a la final. El ganador de la llave entre verdes se tendrán que enfrentar en semifinales al Huila o a Patriotas. Mientras que el vencedor entre paisas y barranquilleros jugarán contra Tolima o a Once Caldas.

Números:

En la llave A, la ventaja es para Nacional. Los antioqueños visitaron el pasado miércoles 2 de mayo al Deportivo Cali y los dominaron: ganaron 2-0. Pero la balanza no se inclina solo por el resultado en el partido más reciente sino por el fútbol que está mostrando el equipo verde de Medellín, que está cabalgando a placer la liga.

Medellín, por su parte, perdió con el Júnior en el único enfrentamiento que tuvieron en el semestre. Los barranquilleros ganaron 2-1 en el Atanasio Girardot. Sin embargo, la irregularidad de ambos equipos hace pensar en una serie pareja. Al igual que la de Huila y Patriotas. Aunque los opitas no tuvieron un buen cierre de campeonato como local, de visitante tuvieron una campaña notable y enfrentan a un equipo de Tunja que hace valer la altura de la capital boyacense para sacar resultados a favor. En el único partido que jugaron lo ganaron los huilenses 2-0.

Por último, la llave C parece inclinarse a favor del Deportes Tolima y en contra del Once Caldas. Los de Ibagué sumaron 21 de los últimos 27 puntos disputados, mientras que en el mismo lapso los de Manizales sumaron 11 unidades. Este domingo el Caldas cayó 4-1 y en el único enfrentamiento entre ambos el cuadro vinotinto y oro se quedó con los tres puntos, al ganar 1-0.

Las fechas que escogió la Dimayor para estas finales, lo hizo respetando la participación de los equipos colombianos en torneos internacionales: Nacional, Cali y Medellín definen su futuro. Los verdes vallecaucanos y los rojos paisas juegan esta semana por Copa Sudamericana, mientras que los verdolagas enfrentan a Delfín el próximo martes 15 de mayo.

Así serán las fechas de las finales:

Cuartos de final ida: sábado 12 y domingo 13 de mayo

Cuartos de final vuelta: sábado 19 y domingo 20 de mayo

Semifinales ida: martes 29 y miércoles 30 de mayo

Semifinales vuelta: sábado 2 de junio

Final ida: miércoles 6 de junio

Final vuelta: sábado 9 de junio