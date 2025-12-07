Logo El Espectador
Nacional y Junior quieren la estrella 100, pero solo cabe uno

Con Deportes Tolima ya en la final, tiburones y verdolagas se juegan, cada uno por su lado, el último lugar en la gran final de la Liga BetPlay.

08 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
El lunes será un día especial para el fútbol colombiano. A las 5:15 de la tarde, en dos estadios, se vivirá una auténtica “final antes de la final”: Junior y Atlético Nacional definirán, cada uno en su partido, al segundo finalista del segundo semestre de 2025. No es un detalle menor: además de la estrella de diciembre, el torneo entrega el título número 100 del fútbol profesional colombiano, una cifra simbólica que todos quieren marcar en la historia.

El panorama más claro es el de Junior. El equipo barranquillero lidera el...

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

