“No era justo quedarme hasta terminar mi contrato”: Jorge Da Silva

Redacción deportes

La mirada siempre al frente, por ende, la cabeza levantada. De a poco, Jorge Da Silva fue desglosando el porqué de su renuncia como entrenador del América de Cali. En una conferencia de prensa esperada por muchos, el DT uruguayo habló, fue directo en unas cosas, prudente con otras y, entendiendo la dinámica de este deporte, dentro y fuera de la cancha, se despidió de la hinchada roja sin encender más algo que ya está muy prendido.

“No era justo quedarme hasta terminar el contrato. El grupo demostró, varias veces, que podía jugar mejor solo que está atravesando un momento duro y así va a ser difícil que pueda salir adelante”, explicó el estratega.

En cuanto a las especulaciones que se dieron en torno a su salida, responsabilizando a un grupo de jugadores que querían su cabeza, Da Silva fue claro, respondió con tono seco, casi que regañón. “Nunca viví que los futbolistas se me pararan en contra. De hecho, el grupo siempre estuvo muy dolido por los malos resultados. Tengo muy buena relación con ellos, solo que no vi soluciones y preferí dar un paso al costado”, aseguró. (Le puede interesar: Jorge Da Silva no es más el DT del América de Cali)

Cuando tuvo que hablar sobre el momento en el que comenzó la crisis en el equipo, el uruguayo dio una respuesta en principio genérica, que después fue mutando. “Tuvimos que haber actuado de diferentes maneras cuando se presentaron las situaciones. Yo les había dicho que no iba a seguir si no se traían los refuerzos necesarios. Y a finales de diciembre solo contábamos con una contratación por lo que me preocupé. Llegaron unos jugadores, otros no pudieron vincularse, los que queríamos, y pues eso fue todo. Además, sumado a eso, es complicado que las cosas funcionen cuando hay una división al interior”. (El Polilla renunció: América perdió la cabeza)

El ex DT del América se refirió a la relación con Tulio Gómez, máximo dirigente del cuadro vallecaucano. “Le dije, en su momento, que tuvo declaraciones que no ayudaron mucho al grupo. Cada quien se debe hacer responsable de lo que dice y de lo que pasó”, rememoró.

Por último, Jorge Da Silva le mandó un mensaje a la hinchada. “Lo único que mantiene a este club, con el prestigio de años atrás, es la afición. Después todo está lejos. Falta trabajo en inferiores, infraestructura, muchas cosas que evitan que pelees un título. De seguro lo harán de nuevo, pero por ahora lo veo complicado”, concluyó.