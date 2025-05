“No han hecho nada, solo perder”: dueño de Unión Magdalena se niega a pagar nómina

Eduardo Dávila apuntó contra la plantilla del equipo por los resultados negativos en Liga BetPlay y amenazó con no pagar: “No cumplir (con el pago) como castigo”.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, volvió a prender fuego al panorama del fútbol colombiano. En medio de una crisis deportiva que hunde al equipo samario en el fondo de la tabla, Dávila decidió cortar por lo sano: anunció públicamente que no pagará el salario a los jugadores, argumentando bajo rendimiento como excusa.

En entrevista con Vive Radio, Dávila fue tajante: “No les hemos pagado la nómina, ellos no han cumplido. (…) Lo que han hecho es perder y perder y desvalorizar el equipo, mandarnos a la B”. Según él, el equipo estaba al día en pagos hasta hace poco, pero el pésimo rendimiento —ni una sola victoria en toda la temporada 2025— justifica cortar el flujo de dinero.

El Unión Magdalena es actualmente el peor equipo de la Liga BetPlay. A falta de una fecha para el cierre del todos contra todos, el equipo solo ha sumado 8 puntos, producto de 8 empates y 11 derrotas. Últimos en la tabla, sin triunfos y con el descenso prácticamente sellado, los samarios enfrentarán a Fortaleza este sábado 24 de mayo en un partido sin consecuencias para la clasificación, pero cargado de tensión institucional.

Dávila no se escondió: “No la he pagado ni la voy a pagar. Como castigo, no voy a cumplir. Yo he venido cumpliendo todo el año, todo el semestre, al pie de la letra y mira dónde estamos. Tienen que cumplir.”

Pero la tormenta no termina en lo deportivo. A inicios de mayo, Dávila fue protagonista de otra controversia al referirse al fútbol femenino con un tono abiertamente discriminatorio. En diálogo con el medio La Pesada del Deporte, aseguró: “Mientras esté a cargo de esto (el Unión Magdalena), no habrá fútbol femenino. No estoy de acuerdo. El fútbol no es un deporte para mujeres. Que jueguen tenis, vóleibol o dominó, pero fútbol no.”

Mientras tanto, el Unión Magdalena no levanta cabeza en lo deportivo y en lo institucional aún deja mucho por desear.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador