“No me dejan entrar a mi casa”: Fredy Guarín

Los últimos años han sido de altibajos para el exfutbolista colombiano Fredy Guarín. Luego de participar en un encuentro de estrellas en Miami (EE.UU.), en el que estuvo acompañado por figuras como Mario Yepes y Carlos El Pibe Valderrama, el boyacense volvió a aparecer en el ojo público en las vísperas de navidad.

A través de sus redes sociales, Guarín denunció por medio de una serie de videos un nuevo episodio de problemas familiares. Entre los inconvenientes que mencionó, comentó que no lo dejaron ingresar a su vivienda en Montería.

“Estoy en Montería y ya llevó cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata y no me dejan entrar”, dijo el exfutbolista de 37 años, sin agregar detalles al respecto ni explicaciones sobre la decisión de sus familiares.

El antiguo mediocampista de equipos como Porto, Inter de Milán y la selección de Colombia, aseguró que hay integrantes de su familia que le han dado la espalda. A la fecha, nadie más se ha pronunciado al respecto de esta situación.

“Me hago responsable de lo que llegue a pasar, no doy nombres, pero simplemente les digo a ustedes que a un hombre no se le trata así, por más de que tenga sus errores. Yo me hago responsable, pero a un hombre no se le irrespeta así”, agregó Guarín en el video que después borró.

Guarín, mundialista en Brasil 2014, ha tenido que lidiar con problemas familiares en los últimos años. En 2021, cuando jugó para Millonarios, que sería el último equipo de su carrera, su alcoholismo y una riña con sus padres empañaron el ocaso de su etapa como profesional.

