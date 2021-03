La jornada, que finalizó este lunes, trajo nuevo líder, derrota de Santa Fe y Millonarios y el regreso de Júnior de Barranquilla a los ocho.

Equidad fue el gran ganador de la fecha 13 de la Liga Betplay Dimayor. Después de vencer, este lunes, por 3-1 a Patriotas, los aseguradores se treparon a lo más alto de la tabla.

El último partido de la jornada lo disputaron Bucaramanga y Alianza Petrolera con triunfo para los leopardos por 3-1. Otro de los grandes triunfadores de la fecha fue Atlético Nacional, que venció 2-1 a Millonarios en Bogotá.

Parcialmente, los ocho clasificados, culminada la jornada, son: 1. La Equidad / 25 puntos 2. Atlético Nacional / 24 puntos 3. Deportes Tolima / 24 puntos 4. Deportivo Cali / 24 puntos 5. Independiente Santa Fe / 22 puntos 6. Millonarios / 22 puntos 7. Deportivo Independiente Medellín / 21 puntos 8. Júnior de Barranquilla / 20 puntos

Más: Así quedó la tabla, después de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Nacional le ganó el clásico a Millonarios

En un partido trabado y muy disputado en la mitad de la cancha, Atlético Nacional derrotó a Millonarios en Bogotá 2-1. Millonarios empezó ganando con gol de Cristian Arango en el minuto 81, pero le empataron al 84 con gol de Baldomero Perlaza.

El tanto que le daría la victoria definitiva a los verdolagas lo convirtió Vladimir Hernández al 93, en una acción polémica que convalido el VAR.

Vea: Nacional le ganó el clásico a Millonarios

Equidad puntero

Los aseguradores, dirigidos por Alexis García, se montaron en la cima del campeonato con una victoria este lunes contra Patriotas por 2-1.

La figura del partido fue Diego Erazo, que convirtió doblete y se puso primero en la tabla de goleadores con ocho tantos.

Mire: La Equidad venció a Patriotas y alcanzó el liderato de la liga

Sorprendente caída de Santa Fe

Los leones cayeron de forma sorpresiva contra Envigado, uno de los últimos equipos de la tabla. Independiente Santa Fe se vio superado por los antioqueños, que los derrotaron por un marcador de 2-1.

Pese a la caída, Santa Fe sigue en la pelea y está quinto en la tabla de posiciones, a tres puntos de Equidad, que es el líder.

América sufre para mantenerse en los ocho

Los escarlatas, que venían levantando su nivel, no pasaron del empate contra Once Caldas en Manizales, en un partido que terminó 1-1 y en el cual no fue dominante ninguno de los dos equipos.

América había logrado meterse en los ocho mejores en la jornada anterior, pero volvió a salir. Ahora está décimo a un punto del octavo que es Júnior de Barranquilla y que tiene las mismas unidades que el noveno, que es Jaguares.

Le puede interesar: Once Caldas y América no se sacaron ventaja en el cierre de la jornada

Júnior da mejores sensaciones

Una de las notas positivas de la fecha la dieron los tiburones, que regresaron a los ocho, después de vencer 3-0 a Deportivo Pereira.

Júnior viene mejorando su rendimiento, después de un bache que casi le cuesta el puesto a Luis Amaranto Perea en la dirección técnica.

No obstante, entre semana, Júnior certificó su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, en la cual enfrentará a Bolívar de Bolivia. El técnico, por ahora, tiene un nuevo aire, habrá que ver si los tiburones logran sostener su rendimiento.

Cali y Tolima no se sacaron diferencias

En un duelo que tenía pinta de ser más atractivo, porque enfrentaba a los dos líderes del campeonato, Deportivo Cali y Deportes Tolima igualaron sin goles en Palmaseca.

Ambos conjuntos siguen en lo más alto de la tabla, a pesar del empate, pero ya no son los líderes de la liga.

Más: Cali y Tolima no se sacaron ventajas en el duelo de punteros

Los demás partidos de la jornada

La fecha la completaron Independiente Medellín y Deportivo Pasto con un buen partido que terminó 2-2 y en el cual los nariñenses se vieron gravemente perjudicados por el arbitro y los poderosos remontaron en dos oportunidades.

No se pierda:

Además, Águilas Doradas sorprendió de visitante a Jaguares y le ganó 2-0. y Alianza Petrolera y Bucaramanga cerraron la fecha con victoria por 3-1 para los leopardos.

La fecha 14 empieza el próximo martes con los partidos entre Boyacá Chicó y Envigado e Independiente Santa Fe y Once Caldas.