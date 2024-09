Octavos de la Copa BetPlay: Medellín le ganó a Junior en el debut de César Farías

Luis Fernando Sandoval, uno de los goleadores del DIM. Foto: X, DIM

Deportivo Independiente Medellín sigue en franco ascenso desde la llegada de su nuevo entrenador, Alejandro Restrepo, que le ha cambiado la cara al equipo en las últimas semanas.

Contrasta con el momento de Junior de Barranquilla, que, aunque apenas esta semana estrena nuevo estratega, no tuvo un buen debut en el primer partido de César Farías.

En el debut del venezolano en el banquillo tiburón, los atlanticenses perdieron 2-0 en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, que empezaron este miércoles.

El partido, hasta la primera mitad, estuvo parejo. Muestra de ello fue que, para el descanso, el duelo iba 0-0. Sin embargo, en la segunda parte, el DIM pisó el acelerador.

El primer gol llegó gracias a Luis Fernando el Chino Sandoval, que le marcó a su exequipo en el minuto 49 y le dio la ventaja a los antioqueños.

Y solo seis minutos después, cuando el partido ya estaba a su favor, el marcador se aumentó para Medellín, gracias a Baldomero Perlaza. El 2-0 terminaría siendo el resultado definitivo y así finalizó el juego.

Los octavos de la Copa BetPlay

Con el partido de Medellín y Junior se abrieron los octavos de final, aunque este partido, en realidad, fue un duelo adelantado.

La Dimayor organizó esta semana este duelo entre poderosos y tiburones, ya que Medellín jugará el próximo 18 de septiembre los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Alejandro Restrepo enfrentarán a Lanús, en Argentina. El resto de los partidos de octavos de final de la Copa BetPlay arrancan la semana entrante.

Alianza FC vs. Atlético Nacional, Envigado vs. Jaguares, Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto, Fortaleza vs. Deportivo Cali, Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas, Millonarios vs. Bucaramanga, los otros duelos de la ida de los octavos, se jugarán la siguiente semana.

El único duelo que todavía no ha sido programado es el de América contra La Equidad, pues los escarlatas todavía no tienen sede por causa del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA.

