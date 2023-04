Once Caldas confirmó que tres de sus jugadores fueron capturados por extorsión

Jugadores juveniles de Once Caldas capturados por extorsión Foto: Policía Nacional

En la tarde de este lunes, Once Caldas confirmó que tres de sus jugadores juveniles de las divisiones inferiores están implicados en la presunta comisión de un hecho delictivo a una ciudadana española.

“El club es respetuoso de la ley y de los derechos de los juveniles como personas presuntamente incursas en un delito, motivo por el cual, acataremos y estaremos atentos a las decisiones de la Administración de Justicia con la que colaboraremos en lo que sea necesario”, mencionó el club de Manizales en un comunicado.

Más deportes: German Cano, de estar a un paso de la selección de Colombia a brillar en Fluminense

Once Caldas, además, expresó que las presuntas conductas cometidas por los jóvenes no representan los valores y lineamientos de la institución. El club no se hace responsable ni se solidariza con los hechos, pero explica que contarán con apoyo jurídico necesario y una vez se finalice ese proceso, el ´blanco blanco’ tomará las medidas pertinentes con los implicados.

Le puede interesar: Champions League: Benfica-Inter y City-Bayern abren los cuartos de final

¿Qué sucedió?

La captura de los tres jugadores según medios locales, se dio en el Centro Comercial Cable Plaza. Los señalados de extorsión le cobraban a una estudiante de origen español una suma de 500.000 pesos por la devolución de un celular que le habían robado días atrás. De no pagar ese dinero, la amenazaban con vender el dispositivo.

Los tres jugadores capturados fueron Guy Esteban García de 20 años, perteneciente a las divisiones menores del club; Debinson Mateus, portero de 22 años y Santiago Mera, extremo derecho de 21 años.

Vídeo de la captura de los jugadores del @OnceCaldas por el delito de extorsión en la ciudad de Manizales. https://t.co/NKiDeMXNyb pic.twitter.com/DmMkb88YHj — Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) April 10, 2023

“Estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente, que es la Fiscalía, con el fin de que establezcan la responsabilidad por parte de estas personas”, informó el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, Diego Fontal Cornejo.

“Estos sujetos exigían la suma de 500.000 pesos a una estudiante de Medicina a cambio de devolver un celular IPhone que se le había hurtado días antes”, aseguró Fontal.

Lo invitamos a leer: WTA respalda a atletas rusas y bielorrusas: “Nuestra lealtad es con las jugadoras”

Este es un duro golpe para Once Caldas, 18 en la tabla de la Liga BetPlay y que este martes juega contra Equidad. El rendimiento en las últimas temporadas del club campeón de la Libertadores en 2004 lo tienen cerca de los puestos de descenso directo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador