Once Caldas ganó y se afianzó dentro de los ocho de la liga

Redacción deportes

Sumar, esa es la idea de los clubes que están peleando por entrar entre los ocho mejores de la Liga Águila y también la de los que desean mantenerse. Se juegan las últimas fechas y no se puede ceder terreno. Eso lo sabe el Once Caldas, que en sus últimos tres partidos como local solo había logrado tres puntos. Una cifra escasa para un club que inició el campeonato pisando fuerte. Sin embargo, contra Patriotas supo aprovechar sus oportunidades y ganar 2-0 un duelo clave en esa lucha por ingresar a los cuartos de final de la Liga.

En el primer tiempo los equipos no fueron claros y las ideas no aparecieron. Los de Manizales y los de Tunja no se hicieron daño, no generaron posibilidades contra la portería rival y las pocas aproximaciones fueron mal definidas. Los arqueros José Fernando Cuadrado, por parte de los locales, y Diego Martínez, por los visitantes, brillaron por su ausencia. En contra de sus porterías no hubo ninguna jugada de peligro considerable.

Sin embargo, en la segunda parte las cosas cambiaron notablemente. Desde los primeros minutos se apostó por un juego ofensivo, las ideas empezaron a aparecer y se empezaron a generar opciones de gol en contra de la portería rival. El delantero venezolano del Once Caldas, Edder Farías, era el más claro. En sus pies se originó la jugada más clara en los primeros 48 minutos: un remate que se estrelló en el travesaño. Iván Rivas respondió con un disparó que tapó Cuadrado.

El partido se convirtió de ida y vuelta. La simplicidad de los primeros 45 minutos quedó en el olvido en la parte complementaria en la que los jugadores iban y venían y las oportunidades se creaban. Pero el que terminó pegando primero fue el equipo local, Luis Sinisterra recibió un balón dentro del área al minuto 59 y remató, pero un defensor boyacense apareció para sacar el esférico. Entre dudas, el árbitro central del encuentro validó la primera anotación en un estadio Palogrande, que explotó de alegría.

Y la felicidad no demoró en duplicarse. Al minuto 63 Nicolás Palacios tuvo un fuerte choque con Sinisterra y el árbitro cobró penal. Edder Farías se encargó de patearlo y terminó anotando el 2-0 para los blancos de Manizales, que se afianzaban dentro del grupo de ocho, que volvía a sonreír como local después de caer frente al Deportes Tolima en su última presentación en el Palogrande. El resultado primó y el cuadro albo se metió atrás, se convirtió en un equipo sólido y selló un marcador importante en sus aspiraciones para clasificar a los cuartos de final de la liga.