Once Caldas vence a San José y supera la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Esteban Beltrán (izq.) y Dayro Moreno celebran el gol con el que Once Caldas se impuso al GV San José de Bolivia. Foto: AFP - JOHN BONILLA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Once Caldas sufrió más de la cuenta este jueves pero logró una victoria clave en la Copa Sudamericana 2025 al imponerse 2-1 a San José de Oruro en Manizales con goles de Jerson Malagón y Esteban Beltrán. Ferddy Roca anotó para el equipo boliviano.

Con esta victoria, que lo acomoda como líder del Grupo F, el blanco blanco confirmó que va a avanzar de ronda. Ahora queda definir si lo hará como primero o segundo. Eso se sabrá el próximo jueves 29 de mayo, cuando los caldenses enfrenten al Fluminense en el Maracaná.

El onceno manizaleño abrió el marcador al minuto 35 en una acción de balón parado. Mateo Zuleta mandó un centro al área, donde Jerson Malagón cazó la pelota y la mandó al fondo de la red. El defensor bogotano ha estado en racha goleadora, pues viene de marcarle el pasado fin de semana a Millonarios en la Liga BetPlay.

No conforme con eso, el equipo dirigido por Hernán Darío “El Arriero” Herrera quería estirar la ventaja y estuvo cerca de conseguirlo antes de irse al descanso por medio de Michael Barrios, pero su remate se estrelló en el poste izquierdo del arco custodiado por Bruno Poveda.

Once Caldas dominaba el partido, pero no lo liquidaba, lo que le permitió al GV San José meterse de nuevo en la pelea. Al minuto 58, Joel Bejarano filtró un balón que Fernando Arismendi bajó de cabeza y Ferddy Roca convirtió en gol con algo de suerte, pues no hizo contacto pleno con la pelota.

Sin embargo, los locales recuperaron la ventaja cuando faltaban once minutos del tiempo regular con una combinación entre dos jugadores surgidos en el club cafetero. El experimentado Dayro Moreno filtró un pase a Esteban Beltrán, que definió entre las piernas del golero boliviano.

También en representación de Colombia está en esta Copa Sudamericana el América de Cali, que empató este miércoles con Huracán en el Pascual Guerrero. Los escarlatas son terceros en su zona y están obligados a vencer a Racing (Uruguay) en la próxima fecha y que Corinthians no gane para avanzar de ronda.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador