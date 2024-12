AME3546. AVELLANEDA (ARGENTINA), 31/10/2024.- Juan Fernando Quintero de Racing celebra un gol ante Corinthians este jueves, en un partido de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Racing y Corinthians, en el estadio Presidente Perón en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El futuro de Juan Fernando Quintero ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas por su deseo de regresar al fútbol colombiano. Tras un paso exitoso por Racing, el jugador desea continuar con su carrera en el país por motivos familiares.

“Vivo muy agradecido con la gente de Racing, cuando tuve la oportunidad y tenía que viajar a Colombia, me apoyaron. No da para estar en Colombia y luego volver a Argentina [...] no le sirve a nadie. Hoy en día lo más importante es la familia y por eso tomamos la decisión”, comentó Juanfer en diálogo con Radio La Red.

Ese deseo es el que le dio pie a los rumores que han ligado el futuro cercano del jugador con equipos tradicionales del fútbol colombiano, entre ellos Millonarios, Medellín —equipo del que Quintero es hincha— y América, que es el que más se perfila como su próximo destino.

"Somos humanos, es lo más importante y se toman decisiones en familia, creo que eso en particular de mi familia, opté por tomar una decisión para estar en mi país." Juan Fernando Quintero en @radiolared. pic.twitter.com/POOisuvE12 — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) December 31, 2024

El mediocampista antioqueño explicó que ya habló con Sebastián Saja, director deportivo de Racing, y Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, a quienes les dejó claras sus intenciones. “Opté por tomar una decisión para estar en mi país”.

Quintero también comentó que espera tomar la mejor decisión para encarar su futuro, no solo a nivel personal, sino también para que Racing reciba un beneficio. Cabe recordar que Juanfer tiene contrato con la Academia hasta 2026.

🗣️ EL SHOW DE JUANFER



Quintero 🇨🇴, jugador de #RACING, cantando en la Feria de Cali junto al artista Ryan Castro.



📹 IG: srincon19pic.twitter.com/5nirj35qCy — Racing Radio 🏆 (@RacingRadioClub) December 30, 2024

El volante estuvo por estos días en Cali, donde se reunió con las directivas del América, club que ya le realizó una oferta formal al mediocampista antioqueño. En caso de que las cifras contempladas por los Diablos Rojos convenzan al jugador y a su actual equipo, se estaría sellando su regreso a la Liga BetPlay.

