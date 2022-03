Óscar Córdoba: “Millonarios hace rato es un equipo chico”

Óscar Córdoba, histórico del Club Atlético Boca Juniors. Foto: Shaun Botterill

Millonarios quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer en su llave contra Fluminense y las críticas no se han hecho esperar.

(Aquí, toda la información deportiva)

En un programa de Espn, el exarquero colombiano Óscar Córdoba dijo: “Millonarios hace rato es un equipo chico. Estuve ahí adentro y en algún momento a varios de nosotros nos tocó poner para pagar la nómina, y recuperar cuando salía la boletería. Es un equipo que tiene problemas y es un proceso de casi diez años. Yo regresé a Colombia en el año 2008/09 y en estos años se ha hecho una gran tarea para recuperar la grandeza de un club”.

“Un día les dije aquí: ¿quién es Millonarios a nivel internacional? (…) Nacional tiene una cosa muy grande detrás. Está colocando billete, billete y billete. Acá en Colombia no pueden poner ni a Nacional ni al Júnior”, agregó.

Córdoba profundizó: “Encontrarse con una sede como la de Nacional, que no la tiene nadie en Colombia, se asemeja mucho a los grandes clubes de Sudamérica. Ellos van en un camino de internacionalizarse hace rato, y consiguieron la Libertadores”.

En mayo de 2020, el exportero ya había lanzado polémicas palabras sobre Millonarios: “Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional, entonces no lo tienen como referente. La gente sabe que vienen a jugar a Bogotá contra Millonarios y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios y eso no puede ser. Es más, la gente reconoce más a Santa Fe porque viene de ser campeón de la Copa Suramericana hace”.