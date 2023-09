Óscar Héctor Quintabani denuncia amenazas por la situación del Quindío

Óscar Héctor Quintabani, técnico del Quindío. El colombo-argentino lleva 40 años en el país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cosas que no deberían suceder. Óscar Héctor Quintabani, técnico colombo-argentino de 73 años, denunció en una entrevista para Caracol Radio que en la noche del lunes sufrió amenazas él y su familia por el presente de Quindío, equipo que dirige actualmente.

Quintabani comentó que: “”Anoche estaba mi hija asustada, le pregunto qué pasaba, estaba con unos amiguitos en la puerta de la unidad... En ese momento me llaman de portería, me comunican que había una cantidad de motos, 12 o 15 motos, todos con cascos, diciendo que querían entrar a mi propiedad, escribieron mi nombre, que me vaya, dibujaron un ataúd con la cruz a la vuelta”.

“Anoche lógicamente las autoridades reaccionaron, tuve en mi casa a la gente de la Policía, un Coronel vino a ponerse a órdenes, voy a la Fiscalía a poner la denuncia”, dijo el entrenador de 73 años.

La situación para él y los jugadores no es fácil, pues sus dirigidos también han recibido amenazas y ataques en las últimas semanas. Quindío, en el Torneo BetPlay, es noveno con 14 puntos. Fortaleza, líder del campeonato, tiene el doble de unidades.

“Este tipo de situaciones se están repitiendo mucho, en general en el país y no debe ser así. Llevo más de 40 años en el país, como profesional y como ciudadano tengo una hoja de vida limpia”, aseguró Quintabani, quien también señaló que “No hay justificación para la violencia” y que no se podía “llegar a efectos extremos”.

