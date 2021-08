Otro más que se va: Óscar Upegui dejó de ser técnico de Bucaramanga

De forma inesperada se le comunicó al exfutbolista colombiano que no seguiría siendo el director técnico de Bucaramanga, que perdió anoche contra Alianza Petrolera.

Toda una sorpresa. Aunque Bucaramanga perdió ayer contra Alianza Petrolera en el clásico de la región por 2-1 en el cierre de la séptima fecha de la Liga BetPlay, el club se mantiene quinto con 13 unidades. Pese a estar bien ubicado en la tabla, anoche le notificaron a Óscar Upegui que no sería más el técnico del onceno leopardo.

Si quiere leer más sobre el fútbol colombiano, puede ingresar aquí

“Nunca me dijeron nada. Nosotros veníamos trabajando bien. Obviamente existió siempre la preocupación de que no habíamos podido sumar todos los puntos en condición de local, pero de visitante se ha hecho una campaña efectiva, eso tampoco es fácil. Hay que buscar el equilibrio. Nunca me hablaron del tema. Estoy sorprendido, perplejo, pero aceptando la situación”, dijo Upegui en Win Sports.

Con Upegui ya son seis los técnicos que han salido de sus equipos en lo que va de la Liga de BetPlay, un número que suscita un debate alrededor de los procesos y de la dificultad que tienen los entrenadores para sostenerse, pese a los malos resultados, en las instituciones del fútbol colombiano.

Puede leer: Alianza Petrolera le ganó el clásico a Bucaramanga en el cierre de la fecha siete

Eduardo Lara del Once Caldas; Dayron Pérez del Atlético Huila; Jorge Luis Bernal de Patriotas; Amaranto Perea de Júnior; Giovanny Ruiz del Deportivo Pasto y ahora Óscar Upegui sale de Bucaramanga.

Lo del cuadro leopardo también llama la atención, pues desde 2019 han pasado ocho técnicos por el banquillo de Bucaramanga: Flabio Torres; Carlos Giraldo; Óscar Serrano; Hernán Torres; Sergio Novoa; José Manuel Rodríguez; Guillermo Sanguinetti; Luis Fernando Suárez y Óscar Upegui. ¿Qué piensan las directivas de acompañar procesos? ¿Quién llegará ahora a dirigir al equipo y cuánto tiempo podrá mantenerse?

Le puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 7

Bucaramanga, que es quinto con 13 unidades, seis menos que Nacional, líder del campeonato, jugará este jueves el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa BetPlay contra Santa Fe, en una llave en la que va abajo por 1-0; el fin de semana enfrentará en condición de visitante al Once Caldas, por la octava fecha de la Liga BetPlay.