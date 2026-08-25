Acolfutpro solicitó la liquidación del Deportivo Pereira por incumplimientos laborales

Jugadores del Deportivo Pereira, uno de los equipos tradicionales del fútbol profesional colombiano. Foto: Deportivo Pereira

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La crisis del Deportivo Pereira sumó un nuevo capítulo. la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó formalmente ante la Superintendencia de Sociedades la liquidación del club risaraldense por los incumplimientos de sus obligaciones laborales, en medio de los reiterados retrasos en los pagos a futbolistas y otros trabajadores de la institución.

“Este club, que fue admitido en Acuerdo de Reorganización en enero pasado, adeuda a sus futbolistas el salario del mes de julio y la primera quincena de agosto de 2026, obligaciones post acuerdo que, conforme a la Ley 1116 de 2006, deben pagarse con preferencia”, señaló Acolfutpro en su pronunciamiento.

El panorama no resulta nuevo para el cuadro matecaña. A finales del año pasado, su plantel profesional ya había manifestado públicamente su inconformidad por los retrasos salariales y entró en paro. Aquella crisis incluso llevó al equipo a disputar algunos compromisos con jugadores de sus divisiones menores.

La situación volvió a escalar el pasado viernes, cuando los futbolistas del Deportivo Pereira, a través de Acolfutpro, anunciaron que entrarían en cese de actividades a partir de esta semana. La decisión responde, según explicaron los jugadores, a los persistentes incumplimientos en el pago de sus salarios por parte de las directivas.

Los integrantes del plantel señalaron que, pese a las circunstancias, disputarían el partido del pasado viernes contra Alianza como una muestra de respeto hacia sus hinchas, sobre todo en medio del contexto del terremoto del 10 de agosto y porque la capital risaraldense fue una de las más afectadas.

Sin embargo, advirtieron que desde esta semana suspenderían los entrenamientos y no asistirían a los partidos hasta que el club saldara todas las obligaciones pendientes. Al momento de la publicación de este artículo, los directivos del club no se han pronunciado de manera oficial.

En lo estrictamente deportivo, el Deportivo Pereira suma apenas dos puntos y ocupa la casilla 16 del campeonato tras haber disputado tres partidos este semestre. El próximo lunes debe enfrentar a Deportivo Pasto, aunque todavía persiste la incertidumbre sobre qué jugadores estarán disponibles para representar al conjunto risaraldense.

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