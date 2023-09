Bucaramanga quedó sin entrenador: Alexis Márquez renunció luego de perder con el DIM

Alexis Márquez llegó al equipo de la capital santandereana en el segundo semestre de 2022. Foto: Atletico Bucaramanga

Atlético Bucaramanga no pasa por un buen momento en el último tramo del segundo semestre de la Liga BetPlay 2023.

Después de su derrota por 2-0 contra Deportivo Independiente Medellín, el leopardo se quedó, además, sin timonel, luego de la sorpresiva renuncia de Alexis Márquez como entrenador del equipo santandereano.

La decisión la tomó el entrenador en medio del mal presente del equipo y por la situación que estaba viviendo en el club. Así lo explicó en la rueda de prensa posterior al juego.

“La situación mía con la institución no es cómoda. Tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos me insistieron en que no lo hiciera, pero la verdad creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, uno tiene que ser consciente en qué momento hay que dar un paso al costado”, aseguró el estratega.

Alexis Márquez llegó a Atlético Bucaramanga en el segundo semestre de 2022, tras su paso por Pereira y Jaguares, y dirigió con el cuadro de Santander 23 partidos.

Su balance fue del 36% de rendimiento, luego de conseguir seis victorias, siete empates y 10 derrotas.

Actualmente, Bucaramanga estaba por fuera de los ocho de la Liga BetPlay. Después de pelear por los primeros lugares de la tabla en los primeros meses del campeonato, el equipo paulatinamente se fue cayendo.

La situación se hizo insostenible para el estratega, que dejó al equipo en la casilla 14 a solo tres puntos del octavo lugar, que ocupa Deportes Tolima con 19 unidades.

