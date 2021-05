El delantero expresó con tristeza que debía retornar a su país para estar al lado de su familia.

En medio de lágrimas, el delantero Adrián Arregui se despidió del plantel y la hinchada de Independiente Medellín. Por medio de un vídeo, el futbolista argentino agradeció por el trato recibido y aclaró que su partida se debe a dificultades familiares que, entre otras cosas, se agudizó con la muerte de su padre hace poco más de un mes.

El argentino, que llegó para el segundo semestre del 2019 al Poderoso de la montaña, había sido uno de los pilares en el ataque del equipo paisa, tanto así que los dirigentes hicieron uso de la opción de compra y le habían extendido su contrato hasta el 2022.

“Hola gente de Independiente Medellín, que siempre me ha tratado con el respeto que merezco, que me ha dado cariño y me ha dado apoyo... pero ya no aguanto, ya no lo soporto. No quiero repetir una historia que viví de chico con mi hijo y tan solo es ese el hecho que me lleva a tomar esta decisión. que me duele muchísimo porque me costó mucho llegar hasta acá. Hoy necesito estar bien con mi hijo, llevarlo al jardín. Eso es lo que más deseo. Siempre he sido leal, profesional ante mi trabajo, pero hoy me toca tomar una decisión y es esta de poder estar cerca de mi hijo, de mi mamá, porque cuando pensé en esto mi papá se me fue y no lo pude disfrutar y hoy me toca tomar esta decisión”, dijo entre lágrimas el argentino.

“Intenté buscarle la vuelta, pero no pude lograrlo. Siento una gran tristeza y la decisión es que debo estar en Argentina con mi familia. Charlé con el club y pude expresar desde lo que soy, estoy pasando una crisis y no encuentro otra salida que refugiarme en mi familia. Quiero agradecerle al club por estar, por entenderme como persona. Esto no se trata de dinero, se trata de afecto. Gracias a toda la gente del Medellín por el cariño y el afecto, pero no aguanto más”, confesó.

Por medio de su cuenta de Twitter, el equipo paisa escribió: “Somos familia, la que está orgullosa de tenerte como integrante para siempre. Gracias por enseñarnos, por respetarnos, por querernos y por caminar a nuestro lado. Que seas feliz, eso es lo más importante. Hasta pronto, Adrián Arregui.

En su paso por el Independiente Medellín, Adrián Arregui jugó un total de 35 partidos, 22 por Liga, siete en Copa Colombia -donde fue campeón- y seis en Copa Libertadores. El delantero dejó un saldo de 7 goles anotados.