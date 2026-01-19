¡Cúcuta Deportivo debuta en la A! Así fue su odisea para regresar a la Liga BetPlay

¡Cúcuta vuelve a la A! Venció a Real Cundinamarca por penales y es campeón del Torneo BetPlay
Todo empeoró en octubre de 2020. Cúcuta Deportivo, que años atrás había estado a puertas de alcanzar la final de la Copa Libertadores de América en 2007, parecía no tener ya salida y su desaparición se vislumbraba como un hecho inevitable. Más de 90 años de historia estaban a punto de desvanecerse.
El origen de la crisis se remontaba a los incumplimientos laborales del máximo accionista del club, José Augusto Cadena, correspondientes al periodo entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. Estas irregularidades...
