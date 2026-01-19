Logo El Espectador
¡Cúcuta Deportivo debuta en la A! Así fue su odisea para regresar a la Liga BetPlay

El conjunto motilón jugará su primer partido en la máxima categoría del fútbol colombiano luego de más de cinco años.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
19 de enero de 2026 - 06:00 p. m.
¡Cúcuta vuelve a la A! Venció a Real Cundinamarca por penales y es campeón del Torneo BetPlay
¡Cúcuta vuelve a la A! Venció a Real Cundinamarca por penales y es campeón del Torneo BetPlay
Foto: Liga BetPlay

Todo empeoró en octubre de 2020. Cúcuta Deportivo, que años atrás había estado a puertas de alcanzar la final de la Copa Libertadores de América en 2007, parecía no tener ya salida y su desaparición se vislumbraba como un hecho inevitable. Más de 90 años de historia estaban a punto de desvanecerse.

El origen de la crisis se remontaba a los incumplimientos laborales del máximo accionista del club, José Augusto Cadena, correspondientes al periodo entre el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019. Estas irregularidades...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

