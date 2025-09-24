No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Dayro Moreno, el peón más terco del Once Caldas 

Hoy, a las 7:30 p.m. (ESPN2 y Disney+) en Manizales, el cuadro blanco busca defender la ventaja de dos goles que logró en Ecuador contra Independiente del Valle. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera, inspirados en la Libertadores de 2004, buscan volver a una semifinal continental 21 años después. 

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
24 de septiembre de 2025 - 12:27 p. m.
Foto: Once Caldas

A Alfonso Sosa, que es el amigo más cercano del profe Luis Fernando Montoya, y que fue el psicólogo del Once Caldas campeón de la Copa Libertadores en 2004, le gusta contar una anécdota. Es breve, y de hace ya unos años, de cuando Hernán Darío Herrera, hoy entrenador del blanco blanco, dirigía a Atlético Nacional y él lo acompañaba en el cuerpo técnico. Una tarde, en el palco del estadio Atanasio Girardot, mientras veía un clásico paisa, Francisco Maturana, que estaba a su lado, empezó a reírse ante la imposibilidad del verdolaga de vulnerar...

