Dayro Moreno y ‘el Arriero’: el brindis que pone a soñar al blanco de la montaña

Juan Carlos Becerra
17 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Dayro Moreno y Hernán Darío Herrera han tejido una complicidad que hoy impulsa al único equipo colombiano con vida en torneos Conmebol, que esta noche visita a Independiente del Valle en Quito.
Foto: Once Caldas

En el fútbol, las relaciones entre técnicos y jugadores suelen ser tensas, pasajeras o meramente profesionales. Pero en Manizales ocurre algo distinto: Once Caldas vive su momento internacional más importante en años bajo una complicidad que va más allá del campo. Hernán Darío “el Arriero” Herrera y Dayro Moreno han construido un vínculo de confianza, afecto y respaldo mutuo que hoy es fundamental en el sueño continental del club.

Este miércoles, en Quito, el “blanco blanco” visitará a Independiente del Valle por...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

