Deportivo Cali es tres veces campeón y es la peor pesadilla de las leonas

En un partido cerradísimo, que se definió en penaltis, el cuadro vallecaucano volvió a ganarle a Santa Fe y se convirtió en el primer bicampeón en la historia de la Liga Femenina.

Fernando Camilo Garzón
22 de septiembre de 2025 - 01:13 a. m.
Así levantaron la copa las jugadoras de Deportivo Cali.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Deportivo Cali necesitó ir hasta los penaltis para sellar su tercera estrella, pero cuando Loren Yanid Sánchez mandó el último cobro al fondo de la red, la fiesta estalló en Palmira. Así se cerró una final dramática frente a Santa Fe, en la que Luisa Agudelo fue la heroína atajando el primer lanzamiento y dándole confianza a las azucareras para no fallar ninguno de los suyos.

Con el marcador 5-4 en la tanda, las caleñas se coronaron bicampeonas y se convirtieron en el primer equipo en lograr dos títulos consecutivos en la historia de la Liga...

