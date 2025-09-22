Deportivo Cali es tres veces campeón y es la peor pesadilla de las leonas

Así levantaron la copa las jugadoras de Deportivo Cali. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Deportivo Cali necesitó ir hasta los penaltis para sellar su tercera estrella, pero cuando Loren Yanid Sánchez mandó el último cobro al fondo de la red, la fiesta estalló en Palmira. Así se cerró una final dramática frente a Santa Fe, en la que Luisa Agudelo fue la heroína atajando el primer lanzamiento y dándole confianza a las azucareras para no fallar ninguno de los suyos.

Con el marcador 5-4 en la tanda, las caleñas se coronaron bicampeonas y se convirtieron en el primer equipo en lograr dos títulos consecutivos en la historia de la Liga...