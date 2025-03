El DIM se afianza como líder de la Liga BetPlay: así fue la jornada del sábado

Medellín y Equidad se enfrentaron en Bogotá. Foto: Vía X

Independiente Medellín consolidó su liderato en la Liga BetPlay este sábado tras empatar sin goles frente a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo. Con este resultado, el DIM llegó a 18 puntos, sacando una ventaja considerable sobre América de Cali y Atlético Nacional, sus principales perseguidores, quienes se enfrentarán este domingo.

Medellín cuenta con dos partidos más y ninguno de sus rivales directos podrá superarlo en esta jornada.

El partido en Bogotá fue cerrado y con pocas emociones en ataque. La Equidad tuvo las oportunidades más claras en la primera mitad, pero no pudo concretar. Medellín respondió con un disparo de Luis Sandoval que pegó en el poste. En el segundo tiempo, las faltas y el juego cortado marcaron el ritmo del encuentro, sin que ninguno de los equipos lograra romper el cero. Un gol anulado por el VAR y varias intervenciones defensivas evitaron que el DIM se llevara los tres puntos.

Así fue la jornada este sábado

En otros partidos de la jornada, Deportivo Pereira se impuso 2-0 ante Envigado en el Hernán Ramírez Villegas. El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez dominó el encuentro desde el inicio, con Yeison Suárez como la gran figura al marcar un doblete. El primero llegó desde el punto penal al minuto 15 y el segundo tras un potente remate desde el borde del área en el 23’. En la segunda parte, Pereira controló el juego y aseguró la victoria sin mayores sobresaltos.

Alianza FC logró una victoria clave ante Unión Magdalena con un gol en el minuto 89 de Johan David Parra. El equipo de Valledupar fue superior a lo largo del encuentro y tuvo varias opciones claras, pero el arquero Esteban Restrepo se convirtió en figura al evitar el gol hasta los últimos instantes del partido. Con este resultado, Alianza se mete en zona de clasificación, mientras que Unión sigue sin conocer la victoria y se mantiene en el fondo de la tabla.

Liga Betplay

Fecha 8️⃣



Alianza 1️⃣ 🆚 0️⃣ Unión



Deportivo Pasto venció 1-0 a Llaneros en el estadio La Libertad, con un gol de penal convertido por Facundo Boné al minuto 22. El equipo nariñense aprovechó su buen momento en casa y sumó su cuarta victoria en los últimos cinco encuentros. Llaneros intentó reaccionar en la segunda mitad, adelantando sus líneas, pero la defensa local se mantuvo firme y aseguró los tres puntos.

🔵🔴🟡 Final del partido en el Departamental Libertad.



¿Qué partidos le quedan a la octava jornada?

Tras los primeros juegos de la octava jornada del campeonato colombiano, que se disputaron el viernes y el sábado, este domingo sigue la Liga BetPlay con el partido en El Campín entre Santa Fe y Fortaleza (3:00 p.m.).

La jornada dominical, luego del duelo entre los cardenales y los amix, sigue con el partido en Barranquilla entre Millonarios y Junior (5:30 p.m.), que vienen golpeados tras caer eliminados de la Copa Sudamericana.

El partido más importante de la jornada, en el cierre del día, se jugará en Medellín, desde las 7:45 p.m., cuando América de Cali visite a Atlético Nacional. El lunes culminará la fecha con Cali vs. Chicó y Tolima vs. Once Caldas.

