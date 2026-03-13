El periplo de Deportivo Cali desde y hasta llegar, otra vez, a Rafael Dudamel

La última grata experiencia de Rafael Dudamel en Deportivo Cali fue el trofeo de la Liga BetPlay 2021-I. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El miércoles 22 de diciembre de 2021 los hinchas de Deportivo Cali vivieron su última gran alegría en el fútbol. Esa noche el conjunto azucarero venció 2-1 a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué para coronarse campeón del fútbol colombiano por décima vez en su historia.

Venían de un empate a un gol en su estadio durante el partido de ida y de una muy buena campaña en los cuadrangulares en los que derrotaron dos veces a Atlético Nacional e incluso se clasificaron a la final una fecha antes de la última jornada.

La gran...