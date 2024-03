El profe Luis Fernando Montoya volvió a dirigir el Once Caldas: video

Luis Fernando Montoya asistió al partido entre Once Caldas y Alianza F.C. en el estadio Palogrande de Manizales. Foto: Redes sociales

Luis Fernando Montoya volvió a dirigir al Once Caldas en un partido de Liga BetPlay ante Alianza F.C. En estadio a reventar debido a una celebración a Dayro Moreno, el Profe fue uno de los invitados de lujo. El exdirector técnico estuvo todo el juego en el banquillo del equipo de sus amores y gracias a Hernán Darío el Arriero Herrera, los jugadores siguieron las instrucciones del Montoya.

Esto debido a que el actual director técnico del Once Caldas le pidió uno que otro consejo al Profe en varias ocasiones.

“Luis Fernando Montoya es un amigo mío, yo siempre hablo con él siempre le recibió muchos consejos . Al fin y al cabo tuvo un equipo ganador de Copa Libertadores y que triunfo acá”, dijo Herrera en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Hoy iba a hablar con él, sobre cómo veía algunas cosas y me decía ‘has esto o aquello’. Me dio la alegría que él también participe en lo que pase en el Once porque él quiere mucho al equipo”.

👔🙏 ¡El Profe Montoya como en los viejos tiempos! ¡Vive el fútbol con todo! 👔🙏#LALIGAxWIN pic.twitter.com/yjbRx95IDA — Win Sports (@WinSportsTV) March 25, 2024

“Lo quieres tanto que se viene desde Antioquia acá a ver el partido por carretera. Acá nunca lo van a olvidar, incluso hoy todo el estadio estaba coreándole el nombre de él porque se lo merece. Lo merece porque ganaré la Copa es muy difícil. Por eso yo siempre hablo con él y él me va dando consejos entonces con eso vamos mejorando mucho”.

Cabe recordar que Luis Fernando Montoya fue campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas en 2004. Un título especial, el segundo torneo internacional a nivel de clubes para Colombia.

El entrenador, también con paso por Atlético Nacional y las selecciones juveniles de Colombia, se vio obligado a dejar los banquillos luego de un atentado en el que resultó herido con varios disparos en medio de un robo a su familia.

El homenaje a Dayro Moreno

Ante más de 30.000 hinchas de Once Caldas, en el Estadio Palogrande de Manizales, Dayro Moreno festejó sus 225 goles en el fútbol profesional colombiano, el récord anotador de la Liga nacional. El goleador llegó a la cancha, con las gradas completamente colmadas, en helicóptero, desatando la locura de todos los aficionados manizaleños.

La llegada de Dayro Moreno a Palogrande como máximo goleador histórico del fútbol colombiano. Que lujo estar aquí para contarles la historia de DM17pic.twitter.com/XS6WLXa85K — Los Dueños Del Balón (@ddelbalon) March 25, 2024

En medio de la fiesta, Dayro Moreno se bajó del helicóptero, tan pronto aterrizó, para festejar junto a la gente. Al goleador se lo vio muy emocionado y cantando junto a la banda musical que estaba en la cancha para festejar al goleador.

“Es un orgullo muy grande. Saber que soy el goleador más grande del fútbol colombiano y haberlo hecho con esta camiseta. Desde que llegué a Manizales, desde que salí de Chicoral, vine con el sueño de hacer historia. Y acá lo conseguí. Fui y volví, pero siempre con el corazón blanco”, dijo el hombre récord del fútbol colombiano.

