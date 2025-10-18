EN VIVO: siga cada minuto de Cali vs. Corinthians en la final de la Libertadores

Las Azucareras desafían el dominio brasileño y apuntan a emular la histórica corona de Atlético Huila en 2018. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Desde las 2:30 p.m., en Banfield, Corinthians buscará su sexto título continental —el tercero consecutivo— frente a un Deportivo Cali que se ha ganado su lugar a pulso, en medio de deudas, pero con un equipo que se niega a rendirse. Las brasileñas son una máquina afinada y acostumbrada a ganar; las colombianas con su juventud, fe y hambre de historia.

Corinthians: Nicole - Thais Ferreira, Erika, Mariza - Gisela Robledo, Dayana Rodríguez, Duda Sampaio, Andressa Alves, Tamires - Gabi Zanotti, Letícia Monteiro. DT. Lucas Piccinato.

Deportivo Cali: Luis Agudelo - Jessica Bermeo, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar - Paula Medina, Paola García, Kelly Ibargüen - Melanin Aponzá, Leidy Cobos, Michelle Vásquez. DT: Jhon Ortiz.

Corinthians llega con números que asustan. Cinco finales jugadas, cinco ganadas. Un plantel experimentado, liderado por la veterana Gabi Zanotti, capaz de definir partidos por talento o por carácter. Su técnico, Lucas Piccinato, lo dijo sin rodeos: “Hacer historia tres veces seguidas no es casualidad”. Las ‘Brabas’ arrasaron en el camino —Boca, Santa Fe, Always Ready— y representan una hegemonía brasileña que domina el torneo desde hace casi una década.

Del otro lado, Deportivo Cali aparece como la rebelión del torneo. Mientras el club atraviesa una seria crisis económica, el plantel dirigido por Jhon Ortiz ha encontrado fuerza en la unión y la fe. La portera Luisa Agudelo, de apenas 18 años, se ha convertido en símbolo de frescura y coraje, respaldada por la experiencia de Paola García, la capitana que comanda el mediocampo con serenidad y liderazgo. Las Azucareras ya hicieron historia llegando a su primera final, dejando en el camino a Colo Colo, Universidad de Chile y São Paulo.

Más que una final, será un choque de mundos. Corinthians busca confirmar su reinado; Cali, desafiarlo. En juego no solo está el título continental, sino también dos millones de dólares y un lugar en la memoria de un fútbol femenino que sigue creciendo, incluso con presupuestos desiguales y estadios semivacíos. Si el poder es brasileño, la esperanza hoy es caleña. Y a veces, en las finales, eso basta para cambiarlo todo.

