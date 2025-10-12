EN VIVO: siga el minuto a minuto de Cali vs. São Paulo en la Libertadores Femenina

Las azucareras buscan esta tarde meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores Femenina 2025. Foto: Deportivo Cali Femenino

Deportivo Cali tiene cita con la historia esta tarde en Buenos Aires. A las 6:00 p.m., las azucareras se enfrentan a São Paulo por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025. El conjunto colombiano llega con el ánimo en alto tras dominar el grupo D con siete puntos, fruto de dos victorias y un empate, que confirmaron su regularidad y madurez competitiva.

El equipo dirigido por Jhon Alber Ortíz ha mostrado un fútbol sólido, con una defensa ordenada y una ofensiva práctica que no necesita mucho para hacer daño. Ganarle a Nacional de Uruguay y a Universidad de Chile, y empatar con Libertad, no fue casualidad: Cali encontró un equilibrio que pocos equipos del torneo pueden presumir. Además, con Santa Fe fuera de competencia, el verde es hoy el único representante colombiano en la lucha continental.

Enfrente estará un São Paulo poderoso, con experiencia y profundidad en todas sus líneas. El equipo brasileño llega con el peso de su nombre, el talento de sus individualidades y una ofensiva que no perdona errores. Las paulistas son rápidas, técnicas y saben presionar alto, lo que exigirá máxima concentración del conjunto caleño si quiere mantener el orden que lo trajo hasta aquí.

Para Cali, el reto va más allá del resultado. Es la oportunidad de demostrar que su crecimiento no fue cuestión de una buena racha, sino de un proyecto sólido que puede competirle a cualquiera en Sudamérica. En 2022 se quedaron en semifinales; ahora, sueñan con dar un paso más. A partir de las seis, en la cancha y con el corazón en verde, se sabrá si la historia vuelve a escribir su nombre.

