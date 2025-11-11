Entrevista con Jessica Bermeo: la azucarera todoterreno

Defensora firme y jugadora polifuncional, la huilense se ha consolidado como una de las piezas clave del Deportivo Cali femenino. Foto: FEMASPORT

Jessica Bermeo comenzó con espectadora en un deporte que hasta hace varios era dominado ampliamente por la rama masculina, tanto en el televisor como en los parques de cada barrio. Eran campos de arena y parches de pasto, un balón que parecía demasiado grande y un hermano que debía cuidarla, pero terminó contagiándole una pasión. “Yo lo acompañaba a entrenar él, y un día el técnico me dijo que probara. Desde ahí todo empezó”, recuerda.

Tenía seis años y ya entendía que el fútbol no pedía permiso. Lo demás fue voluntad: entrenar con niños,...