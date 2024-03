“Fue bonito lograr el récord con Once Caldas, el club de mis amores”: Dayro Moreno

Dayro Moreno celebra el histórico gol 225 que consiguió con Once Caldas. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Dayro Moreno era consciente de que el sábado iba a hacer historia. Como siempre buscó el gol, pero en el Atanasio Girardot tenía un hambre goleadora fuera de lo normal. Buscaba su tanto número 225 en el FPC, el que lo metió en la historia del fútbol nacional: “lo venía buscando y se dio en esta plaza tan bonita que es la de Medellín”.

“Quiero agradecer a mis cuchos, mis hermanos y a Chicoral, que sepan que hay alguien representándolos a nivel nacional e internacional. También a la hinchada y los directivos, que me dieron la confianza para hacer historia”, dijo Moreno minutos después de haber logrado la gesta.

Sobre todo, al goleador lo emocionó haber conseguido la marca con la camiseta de Once Caldas, el mismo club que en 2003 le dio la oportunidad de debutar como profesional. El equipo con el que ganó dos ligas (2003 y 2010) y una Copa Libertadores (2004).

“Siempre estuve pendiente de mi equipo cuando estuve afuera y hoy logro esto, hacer historia, con esta camiseta tan maravillosa que es la del Once Caldas, el club de mis amores”, explicó el goleador histórico del FPC.

“Conseguí todos los sueños que me propuse”: Dayro Moreno

En medio de los festejos, Dayro Moreno también se dio un momento para repasar su vida y los logros de su carrera: “Al salir de mi pueblo, de Chicoral, con 15 años, lo hice con un sueño: ser jugador de Once Caldas, y lo conseguí; quería ser campeón con esta camiseta, lo conseguí; quería, después, vestir la camiseta de mi país, lo conseguí; salir al fútbol del exterior, lo conseguí. Ahora esto [el récord]. Estoy agradecido con mis queridas hijas. A esas muñecas las amo, una está en Santo Domingo y la otra, en Bogotá. Siempre me dicen: ‘papito vas a ser grande’. Eso me llena mucho”.

Ese valor humano, la grandeza del capitán, la resaltó también el entrenador con el que Dayro Moreno logró la gesta, Hernán Darío el arriero Herrera. Según el estratega: “para los que dicen que es una mala persona, que grita a sus compañeros cuando no le pasan el balón para hacer un gol, sepan que no es cierto. Hoy logró el récord, además de un gran goleador, un excelente ser un humano, un líder y nuestro capitán”.

En su histórica noche, Dayro Moreno también le agradeció al profe la confianza de los últimos partidos que le permitieron llegar a la marca histórica. Sin embargo, también recordó a otros de sus formadores, como Carlos Panelo Valncia: “Le agradezco al profe Panelo, él fue el que me vio en una selección de Tolima y él hizo los contactos para que llegara al Once Caldas. Mi saludo para él, sé que va a ver esto. Él me dio a conocer a nivel nacional e internacional. Yo jugaba de carrilero y cuando llegué al Once Caldas me pusieron de delantero”.

“Ahora viene Aristizábal”, se rieron Moreno y el Arriero, haciendo referencia al próximo objetivo de Dayro: ser el delantero colombiano con más goles en la historia.

🎥 𝘿𝙤𝙨𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙫𝙚𝙞𝙣𝙩𝙞𝙘𝙞𝙣𝙘𝙤 𝙜𝙧𝙞𝙩𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙜𝙤𝙡…



Si, Dayro Moreno, con este gol te convertiste en el 𝙈𝙖́𝙭𝙞𝙢𝙤 𝙂𝙤𝙡𝙚𝙖𝙙𝙤𝙧 𝙃𝙞𝙨𝙩𝙤́𝙧𝙞𝙘𝙤 del Fútbol Profesional Colombiano 🔥



¡Un gol para la historia! ¡Felicidades!@oncecaldas pic.twitter.com/FDI1km0Vsy — DIMAYOR (@Dimayor) March 17, 2024

¿Goleador se nace o se hace? La respuesta de Dayro Moreno

“No quiero sonar prepotente, pero yo nací con eso porque, desde que empecé, desde los 5 años, en las recochitas en mi pueblo, siempre hacía goles”, respondió Dayro Moreno a la pregunta de si el goleador nace o se hace.

“En baby o en infantil, siempre quedaba de goleador en todos los pueblos del departamento del Tolima. Nací con ese don”: remató el goleador de Once Caldas.

A la pregunta por la celebración, ante su popular desorden por fuera de las canchas, Dayro Moreno explicó que eso vendrá después: “Toca en vacaciones, ojalá con el título y siendo el máximo goleador del fútbol colombiano”.

Dayro Moreno sabía que ese 16 de marzo, vistiendo la camiseta de Once Caldas y jugando contra Medellín, iba a lograr su récord. “Yo siempre salgo con la mentalidad de hacer historia”, explicó el delantero, que todavía tiene carrera por delante para agrandar su marca y lograr otros imposibles. “Nunca me rendí, siempre voy con la disposición, vivo el fútbol así. Me gusta que todo me salga bien, tenemos buena institución, buen equipo, buenos dirigentes y nunca me doy por vencido. Lo importante es que estuve donde tenía que estar y logre esto que es tan importante para mí”.

🤩✨ ¡225 veces Dayro Moreno! ¡Dayro hizo historia una vez más! ¡Se va a caer el Atanasio con la celebración histórica del atacante! 🤩✨#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Rsgtf7rxdh — Win Sports (@WinSportsTV) March 17, 2024

