Gustavo Florentín se quedaría sin equipo otra vez: va tres clubes en cinco meses

🚨 Cuentan jugadores de #ÁguilasDoradas que anoche tras la derrota ante #Pasto, Gustavo Florentín no llegó a la concentración, apareció en la madrugada y no viajó a Rionegro con el equipo 🦅



👀 Tras la situación, le pidieron la renuncia. No fue por motivos personales pic.twitter.com/zYqGKoCgVZ