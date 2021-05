Hoy hubiera debutado Colombia en la Copa América

Los cronogramas apuntaban que hoy el país estaría de fiesta siendo anfitrión del torneo de selecciones más añejo del mundo. El combinado tricolor debutaba a las 4:00 p.m. ante Ecuador en El Campín. Todo quedó pospuesto por el coronavirus.

El menú de este 13 de junio tenía Australia vs. Uruguay, Paraguay vs. Bolivia y Colombia vs. Ecuador en El Campín de Bogotá, en el marco de la Copa América 2020 en la que nuestro país y Argentina iban a ser los anfitriones. Todo se pospuso, al igual que la Eurocopa, para dentro de un año por la pandemia.

La Eurocopa y Copa América que iban a celebrarse este mes se aplazó hasta 2021 por el coronavirus, tras las reuniones mantenidas entre la UEFA y la Conmebol por videoconferencia con las asociaciones de ligas, clubes y sindicatos.

Desde este año, la Euro y la Copa América deben disputarse de manera simultánea debido a que los clubes buscan ceder a sus jugadores al mismo tiempo.

La Copa América, prevista para disputarse el 12 de junio hasta el 13 de julio en Argentina y Colombia, se pospondrá un año, al igual que la Euro, que estaba prevista entre el 12 de junio y el 12 de julio e iba a celebrarse en doce sedes diferentes para conmemorar su 60 aniversario.