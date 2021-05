Pese a la amputación de la pierna izquierda por un accidente casero, la arquera del Real San Andrés sigue firme en su sueño por ser futbolista. Su familia y compañeros realizan una campaña para conseguir los fondos de su prótesis y tratamiento.

“Ese partido contra Júnior no lo transmitieron, solo lo transmitieron por radio. No te imaginas el desespero que yo tenía escuchándolo solamente por radio. Todo el tiempo escuchaba atajada de la arquera Johanis Menco. Johanis Menco salva al Real San Andrés de recibir la primera anotación. Ella fue fundamental en ese partido. Le fue superbien. Fue una tortura porque no lo pude ver. Lastimosamente perdieron, estaban jugando en Barranquilla, pero ella fue jugadora clave”, contó Sebastián Aparicio en una entrevista a El Espectador.

Es uno de tantos recuerdos que tiene Sebastián siguiendo el progreso de Johanis Menco como futbolista. Una tarde más de fútbol en la que solamente hay disposición para enviarle fuerza a su pareja, sentirse orgulloso de ella y poder hablar con ella minutos después y así retroalimentar su desempeño en el campo de juego.

No solamente la apoya como hincha y como pareja; también entrenan y juegan juntos. Muchas veces Sebastián Aparicio sale a jugar con sus amigos y Johanis va con él. Ella tapa y los demás entrenan en sus respectivas posiciones. No solo es diversión, también es otra oportunidad para que esta mujer de 25 años y nacida en San Pablo, Bolívar, siga entrenando para ser una de las mejores porteras del país.

Lo sucedido el pasado 28 de junio es una prueba de vida para Johanis Menco. Un choque contra una división de vidrio en el primer piso de su casa provocó que las esquirlas del cristal le perforaran la arteria femoral de la pierna izquierda. La mamá de Sebastián acudió a su auxilio y con una correa le hizo presión para detener la hemorragia mientras se dirigían a la Clínica Ardila Lülle, de Bucaramanga. Allí fue atendida de urgencia y luego de cinco horas de operación los cirujanos del hospital le informaron a sus seres queridos que era necesario amputarle la pierna. La noticia chocó, pero solo así iban a salvarle la vida a una mujer que aún tiene varias victorias por delante.

Actualmente Menco vive con Sebastián y su familia en Bucaramanga. Allí ha recibido la visita de varios seres queridos que han manifestado su respaldo anímica y económicamente, pues la prótesis de alto rendimiento que necesita la futbolista para poder iniciar el tratamiento y seguir su camino en el deporte tiene un costo que oscila entre los $60 y los $200 millones, según le contó Sebastián a este diario, aclarando también que todo depende de las indicaciones y valoraciones del fisiatra que acompañe el caso. Sin embargo, para poder recolectar el dinero de todo el proceso de recuperación, la familia habilitó la cuenta de ahorros 78075472462 de Bancolombia para recibir las donaciones por medio de transferencias o de pagos mediante PayPal.

“Hoy quiero agradecer primeramente a Dios por esta oportunidad de vida que me ha dado. Sé que es un proceso difícil, pero estoy dispuesta a luchar, además porque estoy segura de que Dios me dará la fuerza necesaria para salir adelante. También quiero agradecer a todas las personas que me han brindado su apoyo, no solo a mí, sino también a mi familia. Gracias por todo lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que seguramente harán. ¡Dios les multiplique en bendiciones! (...) Recuerden que... ¡tienen Negrita para rato!”, publicó Johanis Menco en sus redes sociales, reafirmando que el valor que destacan de ella en la cancha es el mismo que expresa en la vida, y que eso que se llama coraje y valentía terminan siendo el principio y el fin de aquellos que se atreven a trascender en la historia.