Jorge Luis Pinto confirmó su salida del Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto duró menos de un año como director técnico del Deportivo Cali. Foto: Dimayor

Ha sido una semana de mucho movimiento y muchas polémicas en el fútbol colombiano. Esta vez las noticias llegan desde el Deportivo Cali, que se quedó sin técnico, pues Jorge Luis Pinto confirmó este sábado en sus redes sociales que renunciaba a su cargo.

Lo que se habló a lo largo de este viernes es que Pinto saldría si se confirmaba la llegada de Luis ‘Chino’ Sandoval, que dejó de ser jugador de Junior el semestre pasado por problemas de indisciplina.

Puede leer: Colombia, rumbo a Australia y Nueva Zelanda

Al parecer, el volante de 24 años habría llegado a un acuerdo para ser nuevo jugador del Deportivo Cali, noticia que no le gustó al técnico santandereano.

“Agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me dio de vivir otra linda experiencia profesional, quiero informarle a la opinión pública la decisión que he tomado respecto a mi situación en el Deportivo Cali”, escribió Pinto en el trino en el que comparte el comunicado.

Agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me dio de vivir otra linda experiencia profesional, quiero informarle a la opinión pública la decisión que he tomado respecto a mi situación en el Deportivo Cali. pic.twitter.com/LZQPBWSzE4 — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) July 8, 2023

En el documento, el entrenador de 70 años dice: “Así como ya lo hice ante el comité ejecutivo del club, quiero informarle a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo como director técnico del Deportivo Cali a partir de la fecha. Con profundo compromiso, profesionalismo, entrega y pasión, acepté el desafío de liderar al equipo y trabajar junto a ustedes para superar la difícil situación deportiva que atraviesa el club. Mi intención siempre fue aportar lo mejor de mí de manera desinteresada. Sin embargo, debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento”.

Le recomendamos: Nelson Abadía: “El crecimiento del fútbol femenino en Colombia ha sido grande”

En su paso por Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 11, empató 12 y perdió ocho, marcando 42 tantos y recibiendo 36 y dejando un rendimiento del 48.4 %.

“Siempre estaré agradecido con todos los directivos, especialmente con el presidente Mena, por confiar y creer en mí. Quiero expresar un agradecimiento especial al cuerpo técnico, a los jugadores, al personal administrativo y operativo, a los asociados, a los periodistas y a toda la hinchada, quienes profesan un amor inmenso por su club. En mi corazón habrá siempre un lugar reservado en verde para recordarlos con un cariño inmenso. Deseo lo mejor para el club, una institución que ha dejado huella en el fútbol colombiano y que merece estar siempre en los primeros lugares”, concluyó Pinto en su comunicado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador