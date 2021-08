Hubo muchos goles, sí, pero también cantidad de errores, de los dos lados, solo que el local, Júnior, tuvo un poco menos, y por eso estamos hablando del triunfo 4-2 sobre Once Caldas en Barranquilla, en el debut con éxito de Arturo Reyes como entrenador del club tiburón, de la segunda victoria en lo que va del campeonato.

El péndulo de equivocaciones empezó con el portero Gerardo Ortiz -que tuvo una muy mala noche- y el tanto prematuro de Carmelo Valencia cuando apenas iban 60 segundos de juego.

Después el vaivén fue para el otro lado, pelota que no ameritaba mayor peligro, un Willer Ditta descontrolado que por hacer más logró menos al chocar con su compañero Walmer Pacho, Juan David Pérez y la desconfianza del delantero y el empate del club de Manizales.

Así se fueron los 45 minutos iniciales. Pero había más, goles y errores. Centro al área de Luis González, un mal cálculo del arquero Ortiz, el balón al travesaño luego de un cabezazo y el 2-1 gracias a Dany Rosero.

Pero, como si se tratara de una competencia, no por ganar, sino por fallar más, Didier Moreno quiso tocar hacia atrás con Sebastián Viera, como se suele hacer para comenzar de nuevo una acción, pero el jugador no levantó la cabeza y prácticamente habilitó a Pérez, siempre atento, que definió por entre las piernas del portero uruguayo.

Hasta ahí, balanza equilibrada. Sin embargo, Ortiz se confundió otra vez y trató de cortar un centro de Valencia, no salió con certeza y seguridad y Fredy Hinestroza solo tuvo que empujarla con el pecho.

Ya el cuarto de Júnior no fue una equivocación en sí, pero sí un rebote al medio de Ortiz y remate otra vez de Hinestroza para el 4-2 final. En esa especie de ritmo de no querer embarrarla, Once Caldas fue el mejor, si se le suma, además, la expulsión de Edwin Laszo, que entró para el segundo tiempo y en el epílogo fue amonestado dos veces.

Estreno de tres puntos para Reyes, otra actitud de Júnior, al que se le notó el cambio y mucho que trabajar para el nuevo entrenador porque no solo basta con anotarle al rival, sino evitar los goles en contra, sobre todo si nacen de los propios pies.