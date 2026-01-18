La dura confesión de Wuilker Faríñez: “estuve cerca del retiro deportivo”

el arquero venezolano repasa el momento más difícil de su carrera, su paso por Millonarios, la experiencia en Europa y el nuevo desafío que asume en Internacional de Bogotá. Foto: Catalina Mesa Urquijo

Las lesiones son complejas; en algunos deportes, como el fútbol, a veces resultan inexplicables. Una acción en plena competencia de alto rendimiento —un choque, una entrada desafortunada, la presión del momento— puede desencadenar un contratiempo físico. Pero hay veces en que, en un simple entrenamiento, sin grandes exigencias, llegan de manera devastadora y desmoronan emocionalmente. Eso fue justamente lo que ocurrió en una práctica de la selección de Venezuela en junio de 2022.

No hubo un ruido fuerte, ni un golpe seco, ni una imagen...