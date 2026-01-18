Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La dura confesión de Wuilker Faríñez: “estuve cerca del retiro deportivo”

Tras una lesión que lo alejó más de 600 días de las canchas, el arquero venezolano repasa el momento más difícil de su carrera, su paso por Millonarios, la experiencia en Europa y el nuevo desafío que asume en Internacional de Bogotá.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
18 de enero de 2026 - 03:26 p. m.
el arquero venezolano repasa el momento más difícil de su carrera, su paso por Millonarios, la experiencia en Europa y el nuevo desafío que asume en Internacional de Bogotá.
el arquero venezolano repasa el momento más difícil de su carrera, su paso por Millonarios, la experiencia en Europa y el nuevo desafío que asume en Internacional de Bogotá.
Foto: Catalina Mesa Urquijo

Las lesiones son complejas; en algunos deportes, como el fútbol, a veces resultan inexplicables. Una acción en plena competencia de alto rendimiento —un choque, una entrada desafortunada, la presión del momento— puede desencadenar un contratiempo físico. Pero hay veces en que, en un simple entrenamiento, sin grandes exigencias, llegan de manera devastadora y desmoronan emocionalmente. Eso fue justamente lo que ocurrió en una práctica de la selección de Venezuela en junio de 2022.

No hubo un ruido fuerte, ni un golpe seco, ni una imagen...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportes

Fútbol colombiano

FPC

Liga BetPlay 2026

La Equidad

Inter de Bogota

Internacional de Bogota

Selección de Venezuela

Liga BetPlay

Entrevista

Fariñez

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.