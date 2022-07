La fortaleza de los jóvenes

En marzo de este año, Fortaleza venció 3-1 a Cali en el marcador global de los octavos de final de la Copa Colombia y se metió en el cuadro de los ocho mejores. Esta tarde (6:00), frente a Millonarios, el equipo con sede en Cota buscará sacar un buen resultado y dar un paso rumbo a las semifinales.

El triunfo frente a los caleños fue una sorpresa, no solo porque un conjunto de la B venció a uno de la A, sino porque el de primera era el vigente campeón de la Liga BetPlay y jugó con su nómina titular. Para Carlos Barato, presidente del Fortaleza CEIF, la clasificación no fue inesperada. Fue el resultado de un proceso de varios años.

Desde 2015, los cundinamarqueses han elaborado una estrategia más allá de lo deportivo y lanzaron un proyecto pedagógico con el que pretenden formar a futbolistas más integrales. Desde que adaptaron esa identidad han logrado potenciar talentos y consiguieron un ascenso. El año pasado estuvieron cerca de repetir esa hazaña y en la actual temporada son uno de los favoritos para regresar a la primera división.

Su proyecto educativo es ambicioso. En 2019 inauguraron un colegio con 20 estudiantes y en la actualidad son más de 100. Entre sus graduados hay futbolistas, estudiantes de carreras afines al deporte y atletas becados en el extranjero.

“Hemos dejado una huella muy importante. Somos reconocidos como un club formador”, reconoció Barato, quien apunta, a largo plazo, a que Fortaleza sea tenido como referente en el desarrollo de talentos, tal como lo son Envigado y Deportivo Cali.

La directiva del joven equipo se propuso solucionar un dilema que aqueja a muchos jóvenes: o estudia o juega. “Ese paradigma lo estamos rompiendo poco a poco”, aseguró Barato, que espera que Fortaleza tenga su propia universidad en la que pueda seguir de la mano con la profesionalización del deporte. Aunque claro, ese proyecto también requiere tiempo y dinero.

“Es una casa que te permite formarte de buena manera y tener tu estudio. Te enseñan a ser primero persona que profesional”, resaltó el defensa Daniel Rivera.

La juventud es un concepto crucial en el proyecto. A excepción del experimentado central Pedro Franco, no hay nadie mayor de 25 años en la nómina. El club también es joven. Nació en 2007 como aficionado. En 2010 llegó al profesionalismo luego de adquirir la ficha de un conjunto que no podía tener otro nombre, Atlético Juventud.

El plan de “Forta” es jugársela por los futbolistas bogotanos. De allí surgieron talentos como Jhon Duque, campeón de Liga con Millonarios y Nacional, o Daniel Ruiz, uno de los jugadores mejor cotizados del fútbol colombiano en la actualidad.

“Nosotros siempre hemos estado convencidos de que el fútbol no solo es determinado por un talento táctico y técnico. Buscamos una mirada de desarrollo interdisciplinar”. Por eso hay afinidad con iniciativas educativas, entre ellas “El fútbol se lee”.

Esto nació a partir de una colaboración con Súbete al Cuento, que recorre el país para llevar libros a regiones apartadas. Cuando Barato se enteró, los contactó. “Llevémosles la literatura del fútbol a los niños de diferentes regiones. Que lean fútbol”.

El rey del Twitter

En la época en que Ricardo el Gato Pérez presidió Fortaleza, Gabriel Camargo, presidente de Tolima, se disgustó con el equipo porque en Twitter pusieron, en la previa de un encuentro entre ambos conjuntos: “Hoy comemos lechona”. En otra ocasión postearon “Ya estamos listos para el partido vs. Itagüí, ¡perdón! vs. Águilas Doradas, ¡perdón! vs. Rionegro Águilas... ¿Alguien sabe dónde jugamos?”, y tampoco cayó bien en Antioquia. Con el tiempo esa identidad divertida fue aceptada como un rasgo distintivo de la institución.

Ya estamos listos para el partido Vs Itagüí, perdón! Vs Águilas Doradas, perdón! Vs Ríonegro Águilas... ¿Alguien sabe dónde jugamos? 😱😱😱😱😱😱😱 — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) March 23, 2016

Y no es casualidad que Fortaleza sea conocido como “El rey del Twitter”. Detrás de sus publicaciones está Diptongo Media Group, que con su singular estilo han conseguido que “Forta” tenga adeptos en distintas regiones del país y se haya instalado en el público juvenil.

Esta tarde, frente a Millonarios, sabe que la presión recae sobre su rival. Desde su llegada a la dirección técnica en 2020, Alberto Gamero está en busca de un título que afiance su proyecto. La Copa Colombia puede ser el trofeo que consolide su paso por el banquillo embajador. No por eso Fortaleza va a renunciar a su ambición de seguir creciendo a pasos agigantados con la filosofía de “ganar trae ganar”.