Las dos caras de Deportivo Cali en el tramo final del semestre

Incertidumbre. Deportivo Cali perdió la confianza. El conjunto de Rafael Dudamel, que -sólido y confiable en sus líneas- alcanzó la décima estrella en el segundo semestre de 2021, naufragó en sus propias dudas y las carencias de una nómina que jamás se repuso de la ausencia de los jugadores que se fueron cuando inició la nueva temporada.

Los azucareros, que sabían a lo que jugaban tras el crucial trabajo de Alfredo Arias y la motivación que imprimió Dudamel, perdieron la idea y empezaron a vivir en una realidad paralela, la del fracaso en la Liga y la supervivencia en la Libertadores.

Desde la primera fecha en el rentado local, la estructura de Cali se derrumbó. La primera derrota, sorpresiva contra Jaguares, se convirtió en una racha inesperada de siete caídas en las primeras 10 jornadas. Registros que no mejoraron en la segunda mitad del campeonato y lo dejaron por fuera de los ocho y en la penúltima posición de la tabla.

Sin embargo, la Libertadores llegó como una ilusión. Y la victoria contra Boca Juniors en el inicio del torneo, todavía más inesperada que la debacle en la Liga BetPlay, alentó a un equipo que desde entonces se ha dedicado a sobrevivir con los ahorros de los tres puntos que logró en esa primera fecha.

Y como si de una paradoja se tratara, el equipo femenino, que también se coronó campeón de la Liga en el segundo semestre de 2021 sin ser el favorito, terminó siendo el reflejo de otra cara. Y más consolidadas y regulares que sus pares, las del verde del Valle del Cauca ya están en las semifinales de la Liga Femenina, buscando un bicampeonato que, en nuestro joven torneo profesional, todavía no ha logrado ningún equipo en la historia.

Las azucareras, entre las favoritas al título

Desde la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina, Deportivo Cali demostró la continuidad del estilo vertiginoso y ofensivo que le dio su primera estrella meses atrás, y se metió en los primeros puestos de la tabla. Cabeza a cabeza con América y Santa Fe, las verdiblancas pelearon el liderato del campeonato y llegaron, a la fase de cuartos, terceras en la clasificación final.

Potenciado por un ataque en el que la voz cantante sigue siendo la de Linda Caicedo, acompañada de nombres como Manuela González, Farlyn Caicedo y Tatiana Ariza, Cali, con 38 goles, fue el tercer equipo con mejor registro ofensivo de la fase regular, solo dos tantos por detrás de los dos líderes, América y Santa Fe.

Y aunque la gran deuda de las vigentes campeonas ha sido fortalecer la fase defensiva, la ilusión de repetir el título, a diferencia de lo que sucedió con la rama masculina de la institución azucarera, está latente. A Millonarios lo superaron con más dificultad de lo que preveían (3-2 en el global) y ahora esperan encontrarse en semifinales con las cardenales, en lo que sería la reedición de la última final del campeonato.

“Seguramente el rival será Santa Fe. Tenemos que corregir muchas cosas en defensa, porque sabemos que van a proponer más en ataque. Santa Fe tiene jugadoras mucho más rápidas y va a ser más difícil. Nuestra clave estará en la tranquilidad, tenemos que resolver la serie en casa para ir a Bogotá y jugar con cabeza”, explicó el entrenador John Albert Ortiz tras la clasificación de su equipo a las semifinales.

Los de Dudamel, a salvar el semestre

Esa, no obstante, la del equipo femenino, es una cara en la institución verde del Valle. En la otra, como en el juego de cruz y sello, Cali decepciona. Eliminado del torneo local, el equipo masculino juega a salvar el semestre en la Copa Libertadores. No le queda más.

En palabras de su entrenador, Rafael Dudamel, “la Copa Libertadores es la última carta que nos queda para no irnos en blanco en este semestre”. Es así, el torneo internacional terminó siendo la tabla de salvación para un equipo que perdió el rumbo.

Una Copa que también le sirvió al cuerpo técnico como excusa para no explicar el bajo rendimiento del equipo en el campo. Por lo menos así lo dijo Marcos Mathías, asistente del entrenador venezolano, en rueda de prensa: “Nuestro rendimiento estuvo muy bajo, aunque seguramente si no hubiésemos estado en un torneo internacional, al que le dimos prioridad, habríamos quedado mejor ubicados en la Liga”.

Lo cierto es que contra Always Ready Cali se juega todo. Tercero del grupo con cinco puntos, dos por detrás de Boca Juniors, que es segundo, los caleños tienen que conseguir una victoria sí o sí cuando enfrenten a los bolivianos este jueves en casa. Tres puntos que serán fundamentales para superar a los argentinos, que el martes empataron en casa ante Corinthians, líder de la zona con ocho unidades. Ahí Cali podría o alcanzar la punta o superar a Boca en el segundo lugar y llegar a la última fecha con chances de clasificar a los octavos de la Libertadores, instancia que un equipo colombiano no alcanza desde 2018. Pero hay que ganar. No sirve ni siquiera empatar.

Semana clave para los hinchas verdiblancos, que encaran el tramo final del semestre, por un lado, con la ilusión de lograr un bicampeonato inédito y, por el otro, con la amenaza de consumar un doloroso fracaso.

