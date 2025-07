Medellín reaccionó en Santa Marta y consiguió su primer triunfo en Liga BetPlay

El ‘Poderoso’ se impuso 2-0 con goles de Luis Sandoval y Baldomero Perlaza frente a Unión Magdalena que sigue sin ganar y se hunde en la tabla del descenso. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega Arboleda

Independiente Medellín venció 2-0 a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2025-II. El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo cortó una racha negativa de tres partidos sin ganar y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato. El local, por su parte, sigue sin levantar cabeza y continúa comprometido en la tabla del descenso.

El partido comenzó con un ritmo alto y rápidamente se inclinó a favor del DIM. A los 8 minutos, Luis ‘El Chino’ Sandoval aprovechó una jugada construida desde la derecha y definió con precisión para abrir el marcador. Fue un baldazo de agua fría para Unión, que nunca logró asentarse y sufrió constantemente en defensa.

Aunque el equipo samario intentó responder con remates de media distancia y centros al área, el arquero Washington Aguerre se mostró seguro bajo los tres palos. Incluso cuando Juan Tello y Jannenson Sarmiento se acercaron con peligro, Medellín resistió con orden. Unión tuvo su oportunidad más clara a los 60’ con un cabezazo de Tello que se estrelló en el travesaño.

En la segunda mitad, Medellín supo manejar el resultado. A pesar de sufrir algunas bajas por lesión y ver anulado un gol tras revisión del VAR, nunca perdió el control del partido. Ménder García, ingresado desde el banco, fue clave para sostener el ataque y generar opciones. Finalmente, a los 87 minutos, Baldomero Perlaza sentenció el 2-0 con un derechazo rasante desde fuera del área.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la frustración del local, que no encontró claridad ni profundidad para inquietar. Los cambios realizados por el técnico de Unión no surtieron efecto, y los hinchas en Santa Marta comenzaron a expresar su descontento ante un equipo que no logra reaccionar, ni en puntos ni en juego.

Con este resultado, Medellín respira y escala posiciones en la tabla, dejando atrás el mal arranque. Unión Magdalena, en cambio, sigue en el fondo y con el fantasma del descenso cada vez más cerca. En la próxima jornada, los antioqueños buscarán confirmar su recuperación, mientras que el ‘Ciclón’ tendrá que recomponerse con urgencia si quiere evitar un nuevo tropiezo en su lucha por la permanencia.

