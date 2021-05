La medida hace parte del primero de dos procedimientos administrativos sancionatorios adelantados por la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del ministerio.

La crisis en el Cúcuta Deportivo no terminan. Al comienzo de la semana se conoció la nueva fecha que fijó Supersociedades para que los dirigentes del equipo pagaran el dinero que le deben a la ciudad. Si los 1.065 millones de pesos no se entregan el 13 de agosto, día de la audiencia, el club será liquidado.

Además de la deuda que el equipo tiene con la ciudad, los dirigentes no le han pagado el salario a los jugadores desde hace meses. Esta última razón es la que llevó al ministerio del deporte a suspender el reconocimiento deportivo. Debido a esto, la entidad manifestó por un medio de un comunicado la siguiente información:

A través de las facultades de inspección, vigilancia y control con las que cuenta el Ministerio del Deporte sobre los organismos del Sistema Nacional del Deporte, SND, enmarcadas en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 181 de 1995, el decreto 1227 de 1995, el decreto ley 1228 de 1995, la Ley 1445 de 2011, el decreto 1085 de 2015 y la Ley 1967 de 2019, se permite expresar que:

1. El Ministerio del Deporte cuenta con un régimen sancionatorio, previa investigación administrativa, que amparado en el decreto 1228 de 1995 puede aplicar: a) amonestación pública, b) multa hasta por cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, c) suspensión o cancelación de la personería jurídica, y/o d) suspensión o cancelación del reconocimiento deportivo.

2. En cumplimiento del artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo, el Ministerio del Deporte, se ciñe al estricto cumplimiento de las etapas sancionatorias.

3. El primer proceso adelantado contra el Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., analizó información entre el período comprendido entre diciembre de 2018 y agosto de 2019.

4. Para el primer proceso adelantado contra el Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., se realizaron visitas al club deportivo para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales a partir de los análisis a la información contable y los comprobantes que soportan la contabilidad, y, posteriormente, se establecieron mesas de trabajo en articulación con el Ministerio del Trabajo para entregar la información detallada en el incumplimiento de obligaciones laborales.

5. El 30 de marzo el Ministerio del Deporte suspendió términos, enmarcándose en el estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno Nacional. En este sentido, el pasado 7 de julio empezaron a correr términos para que el club profesional de fútbol presentara alegatos, término que culminó el 17 de julio sin alegatos a lugar.

6. Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio del Deporte declara probado y no desvirtuado el cargo formulado al organismo deportivo y suspende el reconocimiento deportivo No. 000377 del 31 de marzo de 2016 al Cúcuta Deportivo Fútbol Club, por el no pago de las obligaciones laborales a su cargo desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019.

7. La suspensión se mantendrá, hasta tanto, el Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., demuestre el pago que por este concepto se encuentre pendiente de cancelar.

8. Se impone una multa económica al señor José Augusto Cadena Mora, en su condición de representante legal y presidente del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.

9. El Ministerio del Deporte comunicará a la comisión disciplinaria del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., y a la Federación Colombiana de Fútbol para que procedan con las acciones pertinentes contra el organismo deportivo.

La presión sobre el Cúcuta aumenta y las soluciones parecen no asomarse. El presidente del club, José Augusto Cadena, quien será investigado por solicitud del ministerio, no se ha pronunciado sobre el futuro de la institución. El fútbol colombiano espera que pueda salir de la crisis, pues de ser liquidado, se perdería una presencia importante del balompié nacional en la región del Norte de Santander.