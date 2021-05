Natalia Gaitán: “Seguiré vinculada al fútbol femenino en Colombia”

La jugadora colombiana, quien recientemente salió del Valencia español, habló de su percepción sobre el balompié femenino actual, que es muy diferente de cuando ella empezó a pisar las canchas.

La colombiana Natalia Gaitán opinó que los clubes actualmente ayudan a sus futbolistas a hacer compatible su carrera deportiva con su formación, algo necesario para el día después en el que su deseo “es seguir vinculada al fútbol femenino en Colombia y en Sudamérica”.

(Tres vidas, un sueño: la vida tras un balón)

"Todavía no tengo claro lo que haré después. No quiero seguir para ser entrenadora, no tengo esa paciencia que admiro y tampoco nada relacionado con leyes, me inclino más hacia la gestión administrativa y de clubes. Seguiré vinculada en el desarrollo del fútbol femenino aquí en Colombia y en Sudamérica", dijo.

La capitana de la selección colombiana y exjugadora del Valencia de la liga española participó este miércoles junto a los argentinos Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, y Juan Pablo Caffa en una mesa redonda sobre el papel de la educación para los futbolistas dentro del foro virtual 'WFS Live', organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario brasileño Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, moderada por el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo.

"La educación está más vinculada con el deporte y los clubes se han puesto en la tarea de ayudar a que se puedan hacer ambas cosas, incluso en los traspasos para que las jugadoras puedan seguir en las universidades y hacer cursos online, porque el tiempo no es el mismo para que los deportistas puedan tener esa formación de la que hablaba Fernando Torres", respondió a la pregunta de cómo se comportan los clubes en este aspecto.

Gaitán señaló que los jugadores sí sienten incertidumbre ante su futuro al término de su carrera deportiva, porque toda su vida hasta entonces lo que han hecho es jugar y no tienen experiencia en otros ámbitos. “Quedas expuesto al mundo, no sabes cómo empezar y ese sentimiento de qué voy a hacer existe”, dijo.

(Húbert Bódhert y el racismo: “Hay que mirar la integridad de las personas antes que el color”)

La jugadora colombiana habló también de su percepción sobre el fútbol femenino actual, que es muy diferente de cuando ella empezó a jugar sin apenas sitios para entrenar, a pesar de que "la falta de estructura todavía pesa mucho".

“Cuando yo empecé a entrenar había tres clubes en Bogotá y ahora hay una liga profesional en proceso de crecimiento, pero la falta de estructura todavía pesa mucho. Con la pandemia en Colombia esas carencias se han hecho más visibles. Nos queda mucho trabajo por delante, metas por conseguir y detalles que suman para ese producto final que es necesario mejorar desde arriba, desde las directivas y todos los protagonistas que tenemos la obligación de aportar algo”, consideró.