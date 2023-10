Pedro Sarmiento contra Dayro Moreno, polémica en Once Caldas: “acá no manda él”

Pedro Sarmiento (izq.) salió públicamente a "apretarle las tuercas", según sus palabras, al goleador. Foto: Twitter

Once Caldas no vive un buen momento. Además de su constante tensión con el descenso y sus resultados irregulares en la liga que no le han permitido entrar a los ocho, ahora le debe sumar al problema deportivo el mal ambiente en el vestuario.

Era algo que podía intuirse, con algunas escenas fuera de lugar y peleas públicas en el estadio entre los jefes de la dirección técnica (Pedro Sarmiento y Hernán Darío Herrera), pero que quedó de manifiesto este domingo después del partido contra Medellín.

El encuentro terminó 2-2, luego de que el cuadro poderoso le empató dos veces al blanco blanco.

El resultado terminó siendo decepcionante para el Once Caldas, que a pesar de los goles de Dayro Moreno y Juan David Cuesta no pudo mantener sus ventajas y terminó cediendo puntos claves en su carrera por mejorar su situación deportiva.

Sin embargo, aunque la situación es compleja, tampoco se veía tan mala como se vio después del partido, con el entrenador Pedro Sarmiento criticando abiertamente y en plena rueda de prensa a su goleador y figura Dayro Moreno.

¿Qué dijo Pedro Sarmiento de Dayro Moreno tras el partido de Once Caldas?

El entrenador se mostró muy molesto con Dayro Moreno, tras el empate con Medellín, pues consideró que el goleador tiene los humos arriba y está pasando por encima de los compañeros.

“Aquí no manda Dayro. Entiendo su posición y sé que la gente lo quiere, que todo el mundo lo quiere y lo respeta, pero hay que apretarle las clavijas”, dijo el estratega en un mensaje muy duro contra el goleador.

Parece que después del partido, según varias versiones, hubo un fuerte altercado en el camerino del Once Caldas.

No le gustó al entrenador un reclamo que le hizo Moreno a un compañero dentro del terreno de juego.

“Lo quiero, pero él no puede pasar por encima de nadie. Seguramente, es una persona impulsiva, pero tiene que estar a la altura de convertirse en un buen compañero”, explicó Sarmiento.

Además, el entrenador dijo: “Dayro Moreno no es el Once Caldas. Nosotros estamos en una institución y hacemos parte de ella, pero algún día nos vamos y la institución sigue. Somos empleados de un club y tenemos que dar el máximo rendimiento en todos los aspectos, hay que hablar con él”.

Pedro Sarmiento se van con todo, en rueda de prensa, contra Dayro Moreno. Después de esta declaración en público y ante la inminente eliminación, los días de Sarmiento en Manizales están contados. Se metió con el dueño del camerino y el ídolo de la tribuna.pic.twitter.com/rZwtHNWpdI — WillyRodríguez (@WillyRodri13) October 2, 2023

Hasta el momento no ha habido más explicaciones de la situación. A la espera de la versión de Dayro Moreno, lo cierto es que la actualidad del Once se ve complicada. Aunque su permanencia en la A está casi segura, su lugar en los cuadrangulares se ve muy difícil.

Cabe recordar que Dayro Moreno tiene actualmente 215 goles y está a solo nueve del récord de Sergio Galván Rey, máximo anotador en la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

